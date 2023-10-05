В Астане пройдет юбилейный Съезд лидеров мировых и традиционных религий

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Касымова А.Ж., директор Сводно-аналитического департамента Центра Н.Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога

А 20 лет назад в Астане впервые прошел I Съезд лидеров мировых и традиционных религий

По замыслу руководства страны диалог между лидерами мировых и традиционных религий, построенный на основе общих интересов и взаимопонимании, откроет широкие перспективы для взаимного сотрудничества и способствует преодолению таких негативных проявлений нашего времени, как насилие, фанатизм, экстремизм и терроризм.

Цель Съезда заключалась в поиске общечеловеческих ориентиров в мировых и традиционных формах религий, создании постоянно действующего международного межконфессионального института для осуществления диалога религий и принятия согласованных решений.

В ходе I Съезда лидеров мировых и традиционных религий, прошедшего 23-24 сентября 2003 года, участниками форума было принято решение о создании рабочего органа Съезда - Секретариата. Руководителем Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий является председатель Сената РК, членами - представители лидеров мировых религий, участвующих на Съезде, среди которых представители Ислама, Христианства, Иудаизма, Буддизма, Даосизма, Синтоизма, Индуизма, международных организаций.

11 октября т.г. пройдет XXI секретариат Съезда, посвященный 20-летию со дня созыва первого Съезда лидеров мировых и традиционных религий. За годы существования Астанинский межконфессиональный форум доказал свою состоятельность как одной из главных международных площадок межрелигиозного диалога.

На предстоящем заседании секретариата будут обсуждены вопросы как организационных, так и содержательных частей Съезда. Будет принят важный документ «Концепция развития Съезда лидеров мировых и традиционных религий на 2023-2033 гг».

Данная Концепция является одной из инициатив прошедшего в 2022 году VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Предложенные с особой ответственностью инициативы Съездов действительно осуществляются и служат для продвижения в мире принципов веротерпимости, диалога и понимания. На самом заседании ожидается плодотворный обмен мнениями по повестке дня.

Интересным моментом данного форума, станет уже традиционное участие студентов ВУЗов, в качестве волонтеров мероприятия. Активные молодые люди всегда интересуются и желают принять участие в работе форума, помогают с иностранными делегациями, переводят. Ведь на это направлена и сама идея Съезда – диалог и взаимопомощь.

 

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