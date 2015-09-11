В Астане раскинулся этноаул

В Астане проходит одно из основных мероприятий, посвященных празднованию 550-летия Казахского ханства. На площади у монумента "Қазақ Елі" установлено 50 юрт со всех регионов Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz.
В течение трех дней жители и гости столицы смогут ближе познакомиться с историей казахского народа – этнокультурные центры и музеи со всех городов и областей привезли экспонаты, в числе которых: костюмы и оружия батыров, золотые украшения, домашняя утварь и одежда периода XIV–XIX веков.
Кроме того, в программу праздничных мероприятий включены выставки-ярмарки декоративно-прикладного искусства, мастер-классы народных умельцев, концерты лучших творческих коллективов, праздничное шествие, гала-концерт, а также состязания по национальным видам спорта.
Каждый регион помимо концертной программы представит зрителям видеопрезентацию "Древние города Казахстана", фестиваль моды "История народа через историю казахского национального костюма", фестиваль танца "Сиқырлы би әлемі", концерт дружбы народов Казахстана "Бірлігіміз жарасқан", этно-концерт "Ғасырлар үні". Кроме того, специально для детей-сирот будет проводиться экскурсия по этноаулу.
"Народные гулянья с участием всех регионов в Астане проводятся впервые в рамках празднования исторической даты", – отметили организаторы.