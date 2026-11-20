Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По материалам дела, в 2023 году индивидуальный предприниматель получил от АО «Фонд науки» грант на реализацию проекта «Организация производства по регенерации и очистке растительных масел» с общим объемом финансирования до 350 млн теңге. При этом деньги выводились через счета подконтрольных компаний под видом оплаты оборудования, сырья, маркетинговых услуг и других товаров.

В частности, вместо предусмотренных проектом трех производственных линий из нержавеющей стали приобретены лишь две установки из углеродной стали, не соответствующие техническим требованиям. Выпуск и реализация готовой продукции не осуществлялись. В результате государству причинен ущерб на сумму свыше 297 млн теңге.

Похищенные средства переведены на счета двух аффилированных компаний под видом оплаты поставки отработанного растительного масла. В дальнейшем часть указанных средств возвращена на счета ИП и оформлена в качестве собственного софинансирования проекта, а также направлена на первоначальные взносы по договорам лизинга автомобилей.

Более того, сотрудник АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы», ответственный за мониторинг проекта, за незаконное вознаграждение в размере 1,7 млн теңге не отразил выявленные нарушения в актах проверок и рекомендовал продолжить финансирование.

Двое подозреваемых помещены под стражу. С санкции суда наложен арест на 6 автомобилей, квартиру и оборудование. Расследование продолжается.