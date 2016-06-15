Экономика
В Астане растут объемы промышленного производства
Ерзат Сергазин
С начала года в Астане физический объем продукции увеличился в обрабатывающей промышленности, строительной индустрии, производстве продуктов питания, электро- и водоснабжении, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

В информации указывается, что объем продукции в обрабатывающей промышленности увеличился на 2,1% по сравнению с уровнем первой половины 2015 года и составил 113,1 млрд тенге. Рост объемов в данной отрасли наблюдается в машиностроении, выпуске готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, производстве резиновой и пластмассовой продукции.

В изготовлении продуктов питания индекс физического объема составил 113,4%. Производство муки по сравнению с уровнем первой половины 2015 года возросло на 26,7%.

В предприятиях стройиндустрии наблюдается увеличение создания дверей и дверных порогов, окон и металлических рам (190,3%), строительных растворов (150,7%). В машиностроении рост физического объема продукции в основном обусловлен производством прочих транспортных средств (129,9%).

В электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании объем товаров, услуг составил 27,7 млрд тенге. Объем услуг в водоснабжении, канализационной системе, контроле над сбором и распределением отходов увеличился на 23,2% и составил 4,7 млрд тенге.

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 сентября
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Реформатор с большой буквы
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Казахстан с госвизитом посетит Председатель КНР
Посла Украины не выдворяли из Казахстана – МИД
У пенсионерки обнаружили целый склад боеприпасов в Риддере
Больше женщин предпенсионного возраста смогут трудоустроиться в Казахстане
Предложение о переименовании Нур-Султана внесли в проект Конституционного закона
Участников ОПГ задержали в Нур-Султане
Уникальность визита Председателя КНР отметил МИД РК
Тору перевели на казахский язык
Иностранный "хакер" обманула десятки казахстанцев
Компенсация по тенговым депозитам: банки начали принимать заявки
Душевнобольной мужчина заколол знакомого в Жетысуской области
10 лет ждали обещанных квартир от "банкирши" жители Алматы
Бесплатно обучаться на курсах сможет каждый трудоспособный казахстанец
Новые программы агрострахования стартовали в Казахстане
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
Тонкая красная нить инфоцыганства
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
Минтруда представило проект Социального кодекса РК
Найдены комплекс и надпись в честь Кутлуг Эльтерис-кагана
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
Убийство учительницы в Шымкенте: подозреваемого задержали спустя 2 месяца
Плохие дороги: причин не счесть
Токаев выразил соболезнования Эрдогану
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 августа
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Новорожденного ребенка нашли в уличном туалете в Алматы – видео
Металлический штырь вытащили из головы ребенка акмолинские врачи

Читайте также

Экономика , Общество
Около 11,5 млн заработали казахстанцы на недобросовестных п…
Экономика , Общество
Куда казахстанцы могут направить жалобу на завышенные цены
Экономика
Десять триллионов тенге достиг долг "Самрук-Казына"
Экономика
Какие госкомпании выведет Казахстан на IPO

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]