В Астане растут объемы промышленного производства

С начала года в Астане физический объем продукции увеличился в обрабатывающей промышленности, строительной индустрии, производстве продуктов питания, электро- и водоснабжении, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.
В информации указывается, что объем продукции в обрабатывающей промышленности увеличился на 2,1% по сравнению с уровнем первой половины 2015 года и составил 113,1 млрд тенге. Рост объемов в данной отрасли наблюдается в машиностроении, выпуске готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, производстве резиновой и пластмассовой продукции.
В изготовлении продуктов питания индекс физического объема составил 113,4%. Производство муки по сравнению с уровнем первой половины 2015 года возросло на 26,7%.
В предприятиях стройиндустрии наблюдается увеличение создания дверей и дверных порогов, окон и металлических рам (190,3%), строительных растворов (150,7%). В машиностроении рост физического объема продукции в основном обусловлен производством прочих транспортных средств (129,9%).
В электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании объем товаров, услуг составил 27,7 млрд тенге. Объем услуг в водоснабжении, канализационной системе, контроле над сбором и распределением отходов увеличился на 23,2% и составил 4,7 млрд тенге.