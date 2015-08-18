Культура
В Астане разработана концепция единого тюркского канала
Талгат Исенов
В столице Казахстана прошла первая встреча министров по медиа и информации Совета сотрудничества тюркоязычных государств, на которой была разработана концепция единого тюркского канала, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

"Инициативу о создании единого тюркского канала озвучил Глава государства Нурсултан Назарбаев на 4-м саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в прошлом году в Турции. С тех пор было проведено несколько заседаний рабочей группы с участием представителей 4 стран. Особое значение данной инициативе придается ввиду того, что 5-й саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств, запланированный на сентябрь текущего года в Астане, посвящен вопросам информационной сферы. По результатам деятельности рабочей группы, были разработаны основные положения и проекты концепции создания совместного тюркского телеканала", – рассказал на встрече Асет Исекешев.

По словам председателя Комитета связи, информатизации и информации МИР РК Талгата Казангапа, вещание на новом канале будет вестись на казахском, азербайджанском, кыргызском, турецком, а также английском и русском языках.

Как отметил Казангап, организационные вопросы – место расположения ТК, финансирование и прочие – сейчас находятся в стадии разработки.

В заседании приняли участие: от Казахстана – министр по инвестициям и развитию Асет Исекешев, от Азербайджана – помощник президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, от Кыргызстана – министр культуры, информации и туризма Алтынбек Максутов, от Турецкой республики – гендиректор TRT (Телерадиовещание Турции) Шенол Гока.

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