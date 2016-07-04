Сегодня ночью в Астане родился миллионный житель столицы. В 01.00 в перинатальном центре № 1 на свет появилась девочка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.
Как отмечается, для счастливых родителей – воспитателя ясли-сада № 9 "Нуршашу" Арайлым Мухамедьяр (1994 г. р.) и электромонтера Астана-РЭК Олжаса Мухамедьяра (1992 г. р.) это первенец в семье.
"Аким Астаны Асет Исекешев поздравил супругов с рождением дочери и вручил ключи от квартиры. Молодая семья проживает с родителями, поэтому подарок к дню рождения ребенка стал настоящим приятным сюрпризом", – говорится в распространенной информации.
"Сегодня двойной праздник для меня – рождение моей дочки и день рождения моего отца. Теперь еще обрадовали – вручили ключи от квартиры. Хотим сказать спасибо Главе государства за созданные условия, благодаря этому у нас родилась здоровая дочь. Желаю, чтобы с каждым месяцем, с каждым годом население нашей страны увеличивалось. Чтобы каждый узнал радость материнства и отцовства", – сказал счастливый отец, который дал имя дочери – Саида.
Фото с сайта astana.gov.kz
"Утром 4 июля 2016 года родился миллионный житель Астаны. В семье Мухамедьяр она (мама – Прим. авт.) – воспитатель детского сада, он (папа – Прим. авт.) – электромонтер. Теперь Астана – город с миллионным жителем. Поздравляю вас", – сказал Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время торжественной церемонии поднятия Государственного флага, вручения офицерских погон курсантам и запуска праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня столицы.
"За 18 лет в столице вдвое выросла рождаемость, более чем в 5 раз снизились показатели материнской и младенческой смертности. Это стало возможным благодаря личному вниманию Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева к государственной системе здравоохранения. Ежедневно в столице на свет появляются 75–80 детей. Если в прошлом году в Астане родились 26 110 младенцев, то за первое полугодие этого года – 13 740 детей. Все перинатальные центры столицы работают по принципам безопасного материнства по программе Всемирной организации здравоохранения", – приводит данные пресс-служба столичного акимата.
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