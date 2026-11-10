В Астане с участием Президента проходит юбилейный съезд общества «Қазақ тілі»

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил значительный вклад этой организации в развитие казахского языка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Как отметил Глава государства, международное общество «Қазақ тілі», созданное по инициативе выдающихся учёных — академиков Абдуали Кайдара и Умирзака Айтбаева, имеет богатую историю. Сегодняшнее поколение представителей общества и известные специалисты по языкознанию достойно продолжают начатое ими дело. Члены организации успешно реализуют множество эффективных мероприятий и созидательных проектов.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что казахстанцы должны сообща и последовательно работать над повышением авторитета и статуса нашего родного языка.

Как отметил Президент, вопрос родного языка - это тема, имеющая государственное, политическое и национальное значение.

По его словам, съезд общества «Қазақ тілі» проходит в исторический момент — в преддверии 35-летия священной Независимости. За это время мы сформировались как единая нация, заложили фундамент нашей государственности и продолжили его укрепление.