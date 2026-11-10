В Астане с участием Президента проходит юбилейный съезд общества «Қазақ тілі»

Президент

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил значительный вклад этой организации в развитие казахского языка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Как отметил Глава государства, международное общество «Қазақ тілі», созданное по инициативе выдающихся учёных — академиков Абдуали Кайдара и Умирзака Айтбаева, имеет богатую историю. Сегодняшнее поколение представителей общества и известные специалисты по языкознанию достойно продолжают начатое ими дело. Члены организации успешно реализуют множество эффективных мероприятий и созидательных проектов.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что казахстанцы должны сообща и последовательно работать над повышением авторитета и статуса нашего родного языка.

Как отметил Президент, вопрос родного языка - это тема, имеющая государственное, политическое и национальное значение. 

По его словам, съезд общества «Қазақ тілі» проходит в исторический момент — в преддверии 35-летия священной Независимости. За это время мы сформировались как единая нация, заложили фундамент нашей государственности и продолжили его укрепление.

«Благодаря нашему единству и согласию за последние семь лет Казахстан успешно реализовал масштабные реформы, провел коренные преобразования во всех сферах жизни страны и выдвинул новые инициативы. И самое главное — принял Конституцию, ставшую ориентиром для народа», - подчеркнул Глава государства.

#президент #«Қазақ тілі» #съезд

Популярное

Все
Актуальные вопросы безопасности
В Астане подвели итоги перекрестного Года культуры Казахстана и Китая
Вода для степных полей
Таразский сахарный к запуску готов!
Программа больших перемен
Пшеница у Каспия
Своим примером вдохновлять других
Добрались и до интернет-казино
В Казахстане пресекли незаконные требования монополистов
Рост экономики Казахстана за 10 месяцев составил 4,5%
Вторая жизнь многоэтажек
Промышленность плюс туризм
В Астане включили праздничную подсветку к 35-летию Независимости
Награда за «цифру» в образовании
Высокая проба независимости
Вновь на вершине Азии
Под крышей дома своего
Новобранцы на условия не жаловались
В Макинске опять новоселья!
Укреплять культурные связи
В Акмолинскую область доставили более тысячи племенных овец из Австралии
Дорога в меднорудный край
Токаев проводил Мирзиёева в столичном аэропорту
Семья известного бизнесмена погибла при крушении самолета во Флориде
Нужны не обещания, а конкретные результаты
Токаев сменил министра транспорта
Касым-Жомарт Токаев заявил о поддержке Таджикистана на выборах в Совбез ООН
Казахстан закупил более 80% запланированного объема лекарств на следующий год
Контейнеры перенаправляют, тарифы взлетают - депутаты требуют проверить станцию «Достык»
Токаев наградил Президента Таджикистана новым орденом Qoja Ahmet Yasaui
Дом, который рождается в цехе
Искусственный интеллект должен сделать статистику быстрее, точнее и ближе к людям
В ВКО прошли встречи депутатов Курултая с населением
Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Ильхаму Алиеву
В Казахстане сняли документальный фильм об усыновлении
Соглашения по Alatau City на $1,3 млрд подписали в Лондоне
Британец совершил кругосветное путешествие пешком за 28 лет
Токаев подписал кадровое распоряжение
В Актобе обсудили приоритеты Послания Президента
Ерлан Карин принял участие в международном симпозиуме по наследию Аль-Фараби
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Участники церемонии награждения прибыли в Акорду
Курс на развитие
Досадная осечка в Хабаровске
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
Ко Дню Республики в Мангистауской области пройдут праздничные распродажи
Не просто выслушать, а найти решение
Указ Президента Республики Казахстан О досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней
С 2027 года социальные выплаты будут назначать с учётом благосостояния семей
В Астане пройдет креативная ярмарка Шымкента
В Астане 5–7 ноября ограничат движение: в СГО сделали предупреждение
Токаев провел ряд встреч в рамках Саммита по вопросам биоразнообразия
Золотая Орда: северная степь была частью большого евразийского мира
Наличие квартиры и авто не является основанием для признания семьи высокообеспеченной - Минтруда
Четверг со вкусом минтая
Какие пособия сохранятся независимо от доходов семьи в Казахстане
Медицина без бюрократии: как казахстанка занимается цифровизацией системы здравоохранения США
Закон Республики Казахстан О ратификации Протокола о возобновлении действия Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года и внесении в него изменений
Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии поднятия Государственного флага
В Казахстане за семь лет реализовано более 1 200 инвестиционных проектов

Читайте также

Опубликован полный текст выступления Президента на Х Курулт…
Токаев поздравил Премьер-министра Камбоджи
Глава государства принял председателя международного общест…
В Астане проходит саммит Акабского процесса

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]