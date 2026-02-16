В постановке задействованы актеры из России и Южной Кореи

Фото: Минкультуры РК

В столице прошла премьера спектакля «Две женщины в Париже» — совместного международного проекта театров Казахстана, Южной Кореи и России, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Казахстанскую сторону представили артисты Казахского национального музыкально-драматического театра имени Калибека Куанышбаева. В постановке также задействованы актеры Электротеатра имени Станиславского (Россия) и театра PIAC (Южная Корея).

Действие разворачивается в Париже 1940-х годов. В центре сюжета диалог первой профессиональной корейской художницы и участницы движения за независимость На Хэ Сок и литературного персонажа Раневской из пьесы «Вишневый сад». Через их встречу раскрываются темы исторической памяти, борьбы за независимость и личной ответственности.

Премьера спектакля в Сеуле состоялась в 2025 году. Показ в Астане прошел при поддержке Корейского культурного центра Посольства Республики Корея, отметили в Минкультуры.