В повестку заседания вошли вопросы реализации Всемирного антидопингового кодекса, совершенствования системы защиты чистого спорта, развития образовательных и научных программ в сфере борьбы с допингом, а также укрепления международного сотрудничества

Фото: Минтуризма и спорта РК

В Астане провели заседание Совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA). В нем приняли участие президент WADA Витольд Банька, генеральный директор агентства Оливер Неггли, министр туризма и спорта Республики Казахстан Ербол Мырзабосынов, руководители Международного олимпийского комитета, Международного паралимпийского комитета и национальных антидопинговых организаций, а также представители более 50 стран, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма

Выступая на заседании, Ербол Мырзабосынов отметил, что для Казахстана большая честь принимать заседания руководящих органов WADA, и подтвердил приверженность страны принципам чистого спорта.

«Для Казахстана чистый спорт — это прежде всего справедливость и равные возможности. Каждый спортсмен должен добиваться победы честным трудом. Глава государства Касым-Жомарт Токаев последовательно продвигает принципы „Закон и порядок“ и „Таза Қазақстан“. В их основе лежат справедливость, ответственность и уважение к закону. Эти принципы должны соблюдаться и в спорте», — сказал Ербол Мырзабосынов.

Министр подчеркнул, что в Казахстане особое внимание уделяется укреплению национальной антидопинговой системы, внедрению международных требований и формированию антидопинговой культуры среди молодых спортсменов.

«Уверен, что встречи в Астане придадут новый импульс нашей совместной работе в этом направлении. Наша общая цель — защищать права спортсменов, создавать равные условия для всех и сохранять доверие к спорту», — отметил министр.

Сотрудничество Казахстана и WADA получило новый импульс после визита президента агентства Витольда Баньки в Казахстан в октябре 2025 года. В ходе визита глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил президента WADA орденом «Достык» II степени за вклад в развитие спорта в Казахстане.

В этом году Ербол Мырзабосынов и Витольд Банька подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает расширение сотрудничества в сфере антидопингового образования, профилактики нарушений антидопинговых правил, проведения научных исследований и обмена международным опытом.

Совет учредителей WADA — высший руководящий орган агентства. В его состав входят представители международного спортивного движения и государственных органов. Совет играет важную роль в формировании глобальной политики в борьбе с допингом.