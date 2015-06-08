В Астане стало меньше пыли и ветра – Нурсултан Назарбаев

Президент
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Фото С.Бондаренко
Благодаря созданному "зеленому поясу" вокруг Астаны в городе стало меньше ветра и пыли. Об этом сказал Президент Нурсултан Назарбаев в ходе облета территории зеленой зоны столицы, по завершении которого он ознакомился с ходом формирования и развития лесного массива, а также принял участие в традиционном выпуске фазанов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Как сообщается, Нурсултан Назарбаев отметил, что в результате проводимых с 1997 года работ площадь лесонасаждений вокруг столицы сегодня составляет порядка 70 тысяч гектаров.

"Когда-то наши планы воспринимались скептически. Но мы вырастили этот лес, создав казахстанское чудо для будущих поколений. Благодаря этому в городе стало меньше пыли и ветра. В этих лесах специально высажены ягоды, появилась и живность. Насаждения создают условия для отдыха жителей и гостей столицы. Здесь планируется сформировать рекреационные зоны, где будут расположены велодорожки, места кемпинга", – сказал Президент.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе, Глава государства поблагодарил работников лесного хозяйства, ученых за их кропотливый труд.

Также Президент подчеркнул, что работы по увеличению площадей "зеленого пояса" будут продолжены.

"Мы можем гордиться астанинским лесом, который будет становиться все больше. К 2020 году поставлена задача довести его площадь до 100 тысяч гектаров, а с посадкой кулис сосен он будет совсем другим и по качеству. Это все делается для будущего Казахстана", – сказал Глава государства.

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