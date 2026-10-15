В Астане стартовал этап Кубка мира по плаванию

Спорт

Казахстан на домашнем этапе представляют 22 спортсмена

Фото: НОК

В Астане начался заключительный этап Кубка мира по плаванию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК 

Соревнования впервые проходят в Казахстане и продлятся до 17 октября. Турнир принимает спортивный комплекс "Барыс Арена", где за награды поборются ведущие пловцы мира, в том числе олимпийские чемпионы и призёры, победители и медалисты чемпионатов мира. 

Казахстан на домашнем этапе представляют 22 спортсмена. В состав национальной команды вошли Александр Румынский, Даниил Черепанов, Максим Клименко, Софья Сподаренко, Аделаида Пчелинцева, Егор Василенко, Глеб Коваленя, Даниил Чужинов, Раид Хиссамиев, Мансур Балтемир, Еламан Бибулаев, Артём Шевченко, Айбат Мырзамуратов, Анатолий Руденко, Ришат Жумагулов, Адильбек Мусин, Артур Миронов, Максим Сказобцов, Егор Попов, Фёдор Диденко, София Абубакирова и Галимжан Балабек.

Официальная церемония открытия этапа Кубка мира состоится сегодня в 17:30. 

Отметим, что в 2026 году Кубок мира проходит в рамках серии Silk Road Tour, объединившей три города. Первые два этапа состоялись в Баку (Азербайджан) и Ташкенте (Узбекистан).

#Астана #плавание #этап Кубка

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