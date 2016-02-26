В Астане стартовал IV всеказахстанский конкурс современной хореографии Choreo

Культура
Жания Уранкаева
Фото ©Kazpravda.kz (Марат Кураков)
В Астане стартовал IV всеказахстанский конкурс современной хореографии Choreo, собравший лучших танцоров из 10 городов РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Идея проведения танцевального конкурса, вобравшего в себя элементы яркого и запоминающегося шоу, продиктована желанием выявить талантливые коллективы и перспективных танцоров, выступающих в различных современных стилях, а также вывести качество преподавания новых направлений на более высокий уровень, дать возможность казахстанским хореографам перенять опыт зарубежных тренеров.

"Наш танцевальный конкурс Choreo – это масштабное хореографическое шоу, которое не имеет в Казахстане аналогов по своему размаху и статусу, единственный конкурс республиканского значения, который привозит хореографов из других стран. Мы "прокачиваем" наших танцоров, тем самым поднимая их профессиональный уровень. Сегодня стартуют отборочный тур и детский чемпионат, также в течение этих дней будут проходить мастер-классы от наших приглашенных гостей. 28 февраля состоится гранд-финал, где будут определены лучший сольный танцор и лучшая танцевальная команда", – отметила организатор конкурса Дина Ли.

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Призовой фонд конкурса составит 500 тыс. тенге, который будет распределен между занявшими призовые места командами и сольными танцорами. Отметим, что в этом году танцевальный баттл изменил свое название.

"Первый всеказахстанский конкурс современной хореографии состоялся в 2013 году и до недавнего времени носил название Luxury Dolls. Выход мероприятия на новый уровень повлиял на решение провести полный ребрендинг конкурса, и в этом году он впервые пройдет под названием Choreo. В этом году число зарегистрированных сольных участников составило свыше 40 человек, танцевальных коллективов более 20", – поделилась организатор конкурса Ирина Ким. 

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Примечательно, что участники прошлых лет стали известны не только в Казахстане, но и далеко за его пределами. В частности, Мадина Бейсекеева, участвовавшая в проекте "Танцы" на ТНТ, в настоящее время преподает танцы, выезжает в США на различные конкурсы и мастер-классы. Мария Главатских из Темиртау стала участницей второго состава Girls Community в Москве, сейчас проживает в Калининграде. В рамках конкурса они выступят в качестве жюри.

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Добавим, что хедлайнерами мероприятия в этом году стали: хореограф проекта "Танцы" на ТНТ, Виталий Клименко и Дарья Ролик – хореограф и организатор летнего танцевального лагеря в Краснодаре. Российские гости отметили, что им предоставилась возможность увидеть Астану и выразили надежду поделиться своим мастерством с как можно большим количеством людей.  

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Организаторами мероприятия выступили академия танца Istina и творческий проект Logovo. Планируется, что шоу посетит порядка 400 гостей. 

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