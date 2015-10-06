Политика
В Астане стартовал международный форум "Евразийская экономическая перспектива"
Жания Уранкаева
Сопряжение Евразийского экономического союза и проекта "Экономический пояс Шелкового пути", обсуждают в Астане на Международном форуме "Евразийская экономическая перспектива", сообщает корреспондент Kazpravda.kz. 


Главная тема обсуждения - вопросы эффективного экономического взаимодействия на пространстве Евразии. Важным фактором в данном направлении выступает сближение законодательных основ экономической деятельности.

В диалоге принимают участие парламентарии из Казахстана, России, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Китая, члены коллегии Евразийской экономической комиссии, ректоры ведущих университетов, политологи, а также главы регионов РК, РФ по территории которых будет пролегать Шелковый путь.


Кроме того, ведется работа по созданию международного финансового центра в Астане.

Напомним, идею о создании Евразийского экономического союза предложил Нурсултан Назарбаев еще в 1994 году. Экономическое объединение в которое вошли РК,РФ, Беларусь начало функционировать с начала текущего года, позже к ним присоединились Армения и Кыргызстан.

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