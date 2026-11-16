В Астане стартовал открытый чемпионат по художественной гимнастике

Спорт

В соревнованиях принимают участие около 300 гимнасток из 15 столичных клубов

Фото: акимат Астаны

В столичном спортивном комплексе «Думан» торжественно стартовал открытый чемпионат Астаны по художественной гимнастике, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата города.

В соревнованиях, которые проходят с 15 по 17 ноября, принимают участие около 300 гимнасток из 15 столичных клубов.
В первый день турнира спортсменки продемонстрировали свое мастерство в индивидуальных и групповых упражнениях.

«Главная особенность соревнований заключается в том, что в личном и командном первенствах соревнуются только кандидаты в мастера спорта, а также обладательницы первого и второго спортивных разрядов», — отметил исполнительный директор Федерации гимнастических видов спорта города Астаны Олжас Тортогулов.

На церемонии открытия чемпионата чемпионка мира среди юниоров, член национальной сборной Казахстана Акмарал Ерекешева представила зрителям показательную программу.

Кроме того, ряду столичных гимнасток, защищающих честь страны на международных соревнованиях, были присвоены спортивные звания и разряды.

#Астана #чемпионат #художественная гимнастика

Популярное

Все
«Строить, еще раз строить»: какие новые соцобъекты были запущены в Казахстане за неделю
Более 5 млрд тенге задолженности по алиментам взыскали в Павлодарской области
Пьяный пассажир с ножом устроил переполох на авиарейсе в Милан
Касым-Жомарт Токаев сменил главу КНБ
Диалог по актуальным вопросам торговой отрасли провели в партии «Әділет»
В Казахстане изменили правила для онлайн-игр и маркетплейсов
Ансамбль GULDER приглашает на сольный концерт «Шебер жаңғырығы»
Токаев провел совещание с руководством КНБ
Более 10 человек погибли в пожаре на Пхукете
Бектенов обсудил с международным бизнесом развитие инвестиционного сотрудничества в здравоохранении
Курултай рекомендовал госорганам усилить меры по безопасности детей
«Интереснее всего писать про то, как человек превращается в монстра»: сценарист и режиссер о фильме «Тоқылдақ»
Попытку вывоза золота в Китай пресекли в области Жетiсу
В Астане стартовал открытый чемпионат по художественной гимнастике
От «Народной стройки» до цифровой экономики: депутаты Курултая разъяснили ключевые положения Послания Президента
Токаев произвел кадровое назначение
Олжас Бектенов обсудил с главой миссии МВФ дальнейшее сотрудничество
Социальная поддержка: кому положены пособия по новым правилам
В Кокшетау начали строить театр
Штраф до 86 тысяч тенге: полиция Астаны предупредила водителей
Глобальная кибератака 17 ноября: некоторые пользователи верят фейкам из соцсетей
В Астане высадили более миллиона зелёных насаждений
Almaty Superski и «Ала-Тоо Резорт»: Что получат лыжники в Казахстане и Кыргызстане
В поддержку единства и государственного языка
Казахстанские параспортсмены завоевали «золото» и «серебро» на Кубке мира по бочча
В Алматы ожидаются дождь и мокрый снег
Послание Президента: новые ориентиры социальной политики обсудили в Шымкенте
Соседи тоже строят: Кыргызстан откроет первую очередь горного курорта в декабре
Эволюция «мирового супермаркета»: как китайский город становится цифровым хабом
Глава государства принял председателя международного общества «Қазақ тілі»
В Астане включили праздничную подсветку к 35-летию Независимости
Своим примером вдохновлять других
Новое землетрясение произошло в Японии
Президент вручил госнаграды группе казахстанцев
Миллиарды через платёжные терминалы: АФМ направило дело в суд
Казахстан лидирует в Центральной Азии в мировом рейтинге развития туризма
Серийную мошенницу вновь осудили за аферу с арендой жилья в Астане
Участники церемонии награждения прибыли в Акорду
Досадная осечка в Хабаровске
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
Ко Дню Республики в Мангистауской области пройдут праздничные распродажи
В Астане 5–7 ноября ограничат движение: в СГО сделали предупреждение
В Астане пройдет креативная ярмарка Шымкента
Золотая Орда: северная степь была частью большого евразийского мира
Какие пособия сохранятся независимо от доходов семьи в Казахстане
Четверг со вкусом минтая
Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии поднятия Государственного флага
С опорой на общие нравственные ценности
Документы почти на 5 млрд долларов подписали на полях KGIR в Шымкенте
Таза Қазақстан: масштабная трансформация общественного сознания
Глава КФФ ознакомился с ходом строительства нового стадиона в Актобе
Профессиональный праздник спасателей отмечают в Казахстане
В области Абай создадут специальную экономическую зону «Семей»
Молочную ферму с 12 роботами запустили в Акмолинской области
Водителя арестовали на 30 суток в Астане
Улица имени Каюма Мухамедханова появилась в Алматы
Дорога в меднорудный край

Читайте также

Жибек Куламбаева вышла в полуфинал теннисного турнира в Кол…
Бои за «золото»: с кем встретятся казахстанские боксеры в ф…
Казахстан обыграл Мексику на отборочном турнире по керлингу
Второе золото Дакара

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]