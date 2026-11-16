В Астане стартовал открытый чемпионат по художественной гимнастике

В соревнованиях принимают участие около 300 гимнасток из 15 столичных клубов

Фото: акимат Астаны

В столичном спортивном комплексе «Думан» торжественно стартовал открытый чемпионат Астаны по художественной гимнастике, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата города.

В соревнованиях, которые проходят с 15 по 17 ноября, принимают участие около 300 гимнасток из 15 столичных клубов.

В первый день турнира спортсменки продемонстрировали свое мастерство в индивидуальных и групповых упражнениях.

«Главная особенность соревнований заключается в том, что в личном и командном первенствах соревнуются только кандидаты в мастера спорта, а также обладательницы первого и второго спортивных разрядов», — отметил исполнительный директор Федерации гимнастических видов спорта города Астаны Олжас Тортогулов.

На церемонии открытия чемпионата чемпионка мира среди юниоров, член национальной сборной Казахстана Акмарал Ерекешева представила зрителям показательную программу.

Кроме того, ряду столичных гимнасток, защищающих честь страны на международных соревнованиях, были присвоены спортивные звания и разряды.