В Астане стартовал прием заявок на конкурс "Мерейлі отбасы"

Общество
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Фото с сайта astana.gov.kz
В столице начался прием заявок на участие в национальном конкурсе "Мерейлі отбасы-2017", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

По информации оргкомитета конкурса, мероприятие проводится в три этапа: первый – районный (городской), второй – областной, третий – республиканский.

Заявки для участия в конкурсе подаются по специальной форме с приложением необходимых документов в районные (городские) акиматы с 1 по 30 апреля. Подробную информацию участники могут получить на сайте
www.kaztube.kz.

Конкурс ежегодно проводится в Казахстане в соответствии с распоряжением Главы государства № 250 от 6 декабря 2013 года.

Семьей-победительницей конкурса в 2016 году стала семья Нускабаевых из Актюбинской области.

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