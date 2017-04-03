В Астане стартовал прием заявок на конкурс "Мерейлі отбасы"

Фото с сайта astana.gov.kz
В столице начался прием заявок на участие в национальном конкурсе "Мерейлі отбасы-2017", сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.
По информации оргкомитета конкурса, мероприятие проводится в три этапа: первый – районный (городской), второй – областной, третий – республиканский.
Заявки для участия в конкурсе подаются по специальной форме с приложением необходимых документов в районные (городские) акиматы с 1 по 30 апреля. Подробную информацию участники могут получить на сайтеwww.kaztube.kz
.
Конкурс ежегодно проводится в Казахстане в соответствии с распоряжением Главы государства № 250 от 6 декабря 2013 года.
Семьей-победительницей конкурса в 2016 году
стала семья Нускабаевых из Актюбинской области.