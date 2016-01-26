Официально В Астане стартовала акция «Здравствуйте, я Ваш участковый инспектор полиции». ДВД г.Астаны.

- «Для прозрачности деятельности вновь созданной Местной полицейской службы, повышения уровня доверия населения с 25 января по 25 марта т.г. в Астане проводится акция «Здравствуйте, я Ваш участковый инспектор полиции»- рассказал начальник Местной полицейской службы ДВД г.Астаны полковник полиции Бахытжан Малыбаев.



Он отметил, что в ходе акции участковыми инспекторами полиции будет осуществлен поквартирный и подворовой обход, что позволит максимально уточнить сведения о проживающих на участке гражданах. Каждому жильцу будут розданы визитные карточки с контактными данными участкового инспектора и дежурных частей ОВД, обслуживающих административный участок.

Разъяснительная работа среди населения будет проводиться и в подъездах домов и в местах посещения и отдыха граждан с размещением информационных памяток с рекомендациями и советами по обеспечению реализации принципа «нулевой терпимости» к правонарушениям и беспорядку.



В течение двух месяцев участковыми на своих административных участках будут проводиться отчетные встречи, на которых каждый гражданин может получить исчерпывающую информацию и задать наболевшие вопросы, в том числе будет дана оценка деятельности участкового. Так же горожане смогут внести предложения по совершенствованию деятельности полиции.

«Приоритетом акции станет сближение полиции и населения, чтобы каждый житель нашей столицы знал своего участкового инспектора, где и когда он осуществляет прием граждан, по какому телефону в любое время суток к нему можно обратиться за помощью»- сказал Б. Малыбаев.

Именно такое общение позволит наладить более тесные отношения между жителями столицы и полицейскими, что в свою очередь является залогом своевременной профилактики мелких правонарушений и недопущению преступлений.

