В Астане с 1 по 31 декабря будет проходить городской спортивный проект WORKOUT WINTER, направленный на развитие массового спорта, пропаганду здорового образа жизни, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города

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В рамках проекта для жителей Астаны а возрасте от 15 лет и старше будут организованы бесплатные тренировки по воркауту и общей физической подготовке (ОФП) под руководством тренеров.

Занятия будут проходить в фитнес-клубах сети Underground Big, расположенных в разных районах города.

«Для удобства жителей столицы мы предусмотрели проведение тренировок как в дневное, так и в вечернее время. Участники могут выбрать удобный для себя день и время занятий, а также ближайший к месту жительства спортивный зал. Покупать абонемент или вносить оплату не требуется. Достаточно пройти предварительную онлайн-регистрацию», — сообщили в Управлении физической культуры и спорта города Астаны.

Расписание тренировок: понедельник, среда, пятница — с 13:00 до 14:00; вторник, четверг, суббота — с 20:30 до 21:30.

Адреса спортивных залов:

* район Сарайшык — улица Жумекена Нажимеденова, 16;

* район Алматы — улица Беимбета Майлина, 6Б;

* район Нура — улица Кайыма Мухамедханова, 25;

* район Нура — проспект Туран, 60.

Для участия в проекте необходимо предварительно зарегистрироваться и забронировать место на тренировку по ссылке swsl.live.

Контактные телефоны по вопросам регистрации: +7 708 055 87 08; +7 708 388 00 01.

Проект организован городским Управлением физической культуры и спорта при поддержке акимата города Астаны.