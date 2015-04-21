В Астане стартуют бухгалтерские курсы для матерей-одиночек, представителей многодетных и малообеспеченных семей, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на телеканал 24.kz.
Проект под названием "Уникальные умы" инициирован корпорацией "Зумрад" и охватит 200 человек. Столько сейчас уже обучается в Алматы. Длительность курсов – один год. Параллельно ученицы смогут пройти практику и будут получать оклад в размере 75 тыс. тенге. По окончании курсов зарплата вырастет вдвое.
Прием заявок на участие в проекте начнется 1 мая.
Кроме того, компания презентовала антикризисную программу, направленную на поддержку предпринимательства.
"Мы обучаем бесплатно в течение месяца. После этого проходит тестирование, и мы оставляем 100 человек из 200. Эти 100 человек получают гарантированную работу с минимальной заработной платой – 75 тыс. тенге. Плюс мы устраиваем в детсады их детей. Также мы решили открыть в этом году центр поддержки МСБ, который называется "SAYA". В чем его отличие? За 9 тысяч тенге предприниматель будет получать полную квалифицированную помощь: бухгалтерский учет, кадровый, юридический, маркетинговый, реклама и IT", - рассказала президент группы компаний "Корпорация "Зумрад" Екатерина Ким.