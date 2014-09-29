В Астане упростят порядок получения земельного участка

Общество
Асель Есетова
В Астане предоставление земельных участков под строительство теперь будет осуществляться по упрощенной схеме, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акима города.

С таким предложением выступил сегодня в ходе 41-й внеочередной сессии городского маслихата руководитель управления архитектуры и градостроительства Астаны Виталий Силецкий.

"Выдача разрешений будет производиться в 2 стадии. Первая – разрешение на проведение обследований, изыскательских работ и проектирование на земельных участках. Вторая — предоставление участков для строительства. Предприниматель, желающий получить земельный участок, самостоятельно изучает план действующих планировок Астаны, определяет месторасположение и границы участка с планируемым целевым назначением. Затем предоставляет данную схему с приложенным к ней заявлением в Управление земельных отношений Астаны для дальнейшего рассмотрения", — уточнил он.

Выдача разрешения будет автоматизирована с использованием новых технологий. При этом, как объяснил Виталий Силецкий, нет необходимости в постоянном присутствии заявителя и хождения его по различным государственным органам. К тому же он не производит никаких оплат, подготовка исходно-разрешительных документов осуществляется за счет средств местного бюджета, а также вдвое сокращается срок рассмотрения документов и взамен прежним 60 рабочим дням он составит всего 30.

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