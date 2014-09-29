В Астане упростят порядок получения земельного участка

В Астане предоставление земельных участков под строительство теперь будет осуществляться по упрощенной схеме, передает Kazpravda.kz со ссылкой
на сайт
акима города.
С таким предложением выступил сегодня в ходе 41-й внеочередной сессии городского маслихата руководитель управления архитектуры и
градостроительства Астаны Виталий Силецкий.
"Выдача разрешений будет производиться в 2 стадии. Первая – разрешение на проведение обследований, изыскательских работ и проектирование на
земельных участках. Вторая — предоставление участков для строительства.
Предприниматель, желающий получить земельный участок, самостоятельно
изучает план действующих планировок Астаны, определяет месторасположение
и границы участка с планируемым целевым назначением. Затем
предоставляет данную схему с приложенным к ней заявлением в Управление
земельных отношений Астаны для дальнейшего рассмотрения", — уточнил он.
Выдача разрешения будет автоматизирована с использованием новых технологий. При этом, как объяснил Виталий Силецкий, нет необходимости в
постоянном присутствии заявителя и хождения его по различным
государственным органам. К тому же он не производит никаких оплат,
подготовка исходно-разрешительных документов осуществляется за счет
средств местного бюджета, а также вдвое сокращается срок рассмотрения
документов и взамен прежним 60 рабочим дням он составит всего 30.