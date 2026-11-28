Фото: акимат Астаны

В столице ведется строгий контроль за соблюдением законодательства при реализации алкогольной продукции. С начала 2026 года к административной ответственности по статье 200 Кодекса об административных правонарушениях к адмответственности привлечено 1 023 лица.

Кроме того, выявлено 249 фактов реализации алкоголя без соответствующей лицензии. Об этом на брифинге в городской Службе коммуникаций рассказал прокурор группы по представительству интересов государства в суде управления по представительству интересов государства в суде прокуратуры города Астаны Шерхан Шорабек, передает официальный сайт столичного акимата.

Согласно законодательству Республики Казахстан, запрещена продажа алкогольной продукции лицам младше 21 года. Также розничная реализация алкоголя запрещена с 23:00 до 08:00 следующего дня, а продукции с объёмной долей этилового спирта свыше 30% - с 21:00 до 12:00 следующего дня. Продавцы обязаны требовать документ, удостоверяющий личность покупателя, и отказывать в продаже при его отсутствии.

«В 2025 году по статье 200 КоАП к административной ответственности привлечено 908 лиц. В отношении 781 из них приостановлено действие лицензии, 68 лиц лишены лицензии. Общая сумма штрафов составила 129,1 млн тенге. За истекший период 2026 года привлечено уже 1 023 лица. В отношении 889 из них приостановлено действие лицензии, 107 лиц лишены лицензии.

За продажу алкоголя лицам младше 21 года или в запрещённое время физическим лицам грозит штраф в размере 10 МРП, субъектам предпринимательства – до 120 МРП с приостановлением действия лицензии. При повторном нарушении в течение года штраф составляет 20 МРП для физических лиц и до 180 МРП для предпринимателей с лишением лицензии», - сообщил прокурор.

Он также подчеркнул, что реализация алкогольной продукции без соответствующей лицензии влечёт ответственность по статье 463 КоАП.

За осуществление такой деятельности без лицензии предусмотрен штраф для физических лиц в размере 15 МРП, для субъектов предпринимательства – до 150 МРП. При повторном нарушении в течение года штраф составляет 30 МРП и до 500 МРП соответственно. В предусмотренных законом случаях применяется конфискация продукции.