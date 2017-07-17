В Астане усилили контроль за работой по вывозу мусора

Сотрудники природоохранной полиции МПС ДВД Астаны взяли под контроль работу организаций, вывозящих твердо-бытовые отходы (ТБО), крупногабаритный мусор с контейнерных площадок, а также подрядных организаций, убирающих внутриквартальные территории и проезжую часть дорог от мусора, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на медиацентр столичного акимата.
Так, с начала года за несвоевременную уборку закрепленных территорий от наносного и крупногабаритного мусора, а также за несвоевременный вывоз ТБО с контейнерных площадок привлечены к штрафу 60 подрядных организаций на общую сумму 3 731 160 тенге.
Кроме того, за несвоевременную уборку и вывоз мусора с контейнерных площадок в районах "Алматы" и "Есиль", за повторное нарушение в течение года привлечена к административной ответственности по ст. 505 части 2 КРКоАП "Нарушение правил благоустройства…" подрядная организация ТОО "Clean City NC". Общая сумма штрафа составила 181 520 тенге.
Так, с начала года за несвоевременную уборку закрепленных территорий от наносного и крупногабаритного мусора, а также за несвоевременный вывоз ТБО с контейнерных площадок привлечены к штрафу 60 подрядных организаций на общую сумму 3 731 160 тенге.
Кроме того, за несвоевременную уборку и вывоз мусора с контейнерных площадок в районах "Алматы" и "Есиль", за повторное нарушение в течение года привлечена к административной ответственности по ст. 505 части 2 КРКоАП "Нарушение правил благоустройства…" подрядная организация ТОО "Clean City NC". Общая сумма штрафа составила 181 520 тенге.