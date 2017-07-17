В Астане усилили контроль за работой по вывозу мусора

Общество
Сотрудники природоохранной полиции МПС ДВД Астаны взяли под контроль работу организаций, вывозящих твердо-бытовые отходы (ТБО), крупногабаритный мусор с контейнерных площадок, а также подрядных организаций, убирающих внутриквартальные территории и проезжую часть дорог от мусора, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на медиацентр столичного акимата.

Так, с начала года за несвоевременную уборку закрепленных территорий от наносного и крупногабаритного мусора, а также за несвоевременный вывоз ТБО с контейнерных площадок привлечены к штрафу 60 подрядных организаций на общую сумму 3 731 160 тенге.

Кроме того, за несвоевременную уборку и вывоз мусора с контейнерных площадок в районах "Алматы" и "Есиль", за повторное нарушение в течение года привлечена к административной ответственности по ст. 505 части 2 КРКоАП "Нарушение правил благоустройства…" подрядная организация ТОО "Clean City NC". Общая сумма штрафа составила 181 520 тенге.

Популярное

Все
Витаминный конвейер с пригородных полей
Задействованы возвращенные активы
Выпуск меди возрастет
Определены новые подходы
Завершить уборку в срок
Аль-Фараби и геометрия будущего
В Приаралье газифицировано еще одно село
Борьба за жизнь
«Кайрат» сыграет с «Левски»
Поединки без границ
Феномен или легенда?
Чтобы лето было счастливым
Чтобы научиться говорить – нужно говорить
После отпуска тоже есть жизнь
«Для вас поет Алибек Днишев!»
Симфония родных просторов
Когда кость превращается в холст...
Импрессионисты кочевого мира
«Зеленое сердце» Семея
Ошибки – это часть обучения
Возродить сквозное судоходство
Дорога к звездам начинается на Земле
В Атырау появится уникальная локация
Соль отправится на экспорт
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Минздрав усиливает профилактику коррупции выездными мероприятиями в КУИС
В Алматы изъяли контрафактную продукцию на сумму свыше 5 млн тенге
Лето перемен
О вечных ценностях
В селе Бесагаш ввели в строй водопровод
Курултай: логика преемственности и ответственности
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Двести военнообязанных проходят огневую подготовку на полигоне «Матыбулак»
«Культуру кочевников Великой степи» представил Казахстан в Китае
Мощные лесные пожары бушуют во Франции, Италии и Испании
«Затонувший лес» станет ближе
Археология возвращает Туркестану утраченную историю
Мировые звезды киберспорта прибывают в Астану на «Игры Будущего 2026»
Испания впервые объявила ЧП из-за лесных пожаров
На Алаколе завершают масштабное обновление курортной зоны
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Плюс один новый завод в Казахстане
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Дан старт строительству автострады
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Конституция как стратегическая опора развития страны
Открылась золотоизвлекательная фабрика
Золотой овертайм в Семее
Токаев принял президента ЕБРР
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Легендарный баритон: звезда по имени Ермек Серкебаев
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане
Олжас Бектенов осмотрел новое здание Казахского национального университета спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления
Эксперт оценил партийные списки на выборах в Курултай
Ресайклинг при ремонте дорог

Читайте также

Как в Казахстане выстраивается адресная социальная поддержка
В Акмолинской области проводят ОПМ «Безопасные каникулы»
Потребление мяса, овощей и молочной продукции увеличилось в…
Спасительная кнопка

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]