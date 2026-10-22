В Астане усилили меры общественной безопасности

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 20 по 23 октября в Астане проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок», направленное на предупреждение правонарушений, пресечение противоправных действий и укрепление общественной безопасности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент полиции города

В рамках ОПМ полицейские усилили патрулирование улиц и дворовых территорий, проводятся рейдовые мероприятия, проверяются места массового скопления людей. Особое внимание уделяется адресным проверкам граждан, состоящих на профилактическом и сигнальном учётах, а также своевременному выявлению и пресечению правонарушений.

Главная задача проводимых мероприятий — не только выявлять нарушения, но и предупреждать их, обеспечивая безопасность граждан и спокойствие в общественных местах. Профилактическая работа направлена на формирование ответственного отношения к закону и недопущение противоправного поведения.

Полиция столицы призывает жителей и гостей Астаны соблюдать общественный порядок, уважать права и законные интересы окружающих, не поддаваться на провокации и не допускать действий, которые могут повлечь правовые последствия.