В Астане увеличилось количество автобусных спецполос Общество 1029

Фото с сайта info-tses.kz

В Астане введены три дополнительные выделенные полосы BUS LANE для движения городского общественного транспорта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ТОО "Астана LRT".



Дополнительные выделенные полосы появились на улицах: Кравцова от ул. Пушкина до ул. Таха Хусейна, Мунайтпасова от ул. Тауелсиздик до ул. Абылайхана и Сыганак на участке от ул. Бейсекова до ул. Нажимеденова.



Протяженность первого участка составляет 0,92 км. По нему проходят 10 маршрутов, что равно 2 159 автобусам. Протяженность второго участка достигает 1,59 км. По нему проходит 14 маршрутов – это около 2 525 автобусов. И третий участок равен 6,65 км. По нему проходит 7 маршрутов, что равно 1 321 автобусу.



Цель проекта Bus Lane – создание условий для комфортной поездки пассажиров и предоставление приоритета движению общественного транспорта. По оценкам специалистов, данное нововведение поможет:

– отрегулировать расписание движений;

– снизить количество нарушений по графику;

– повысить дисциплину водителей автобусов;

– повысить безопасность движения;

– увеличить скорость передвижения автобусов на 20%.



Также следует отметить, что право передвижения по выделенной полосе помимо маршрутного общественного транспорта предоставляется экстренным службам с включенными проблесковыми маячками. Контроль над этим соблюдается дорожными полицейскими.



Напомним, проект был внедрен в столице в конце июля.

