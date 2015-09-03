В Астане увеличилось количество автобусных спецполос

Общество
В Астане введены три дополнительные выделенные полосы BUS LANE для движения городского общественного транспорта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ТОО "Астана LRT".

Дополнительные выделенные полосы появились на улицах: Кравцова от ул. Пушкина до ул. Таха Хусейна, Мунайтпасова от ул. Тауелсиздик до ул. Абылайхана и Сыганак на участке от ул. Бейсекова до ул. Нажимеденова.

Протяженность первого участка составляет 0,92 км. По нему проходят 10 маршрутов, что равно 2 159 автобусам. Протяженность второго участка достигает 1,59 км. По нему проходит 14 маршрутов – это около 2 525 автобусов. И третий участок равен 6,65 км. По нему проходит 7 маршрутов, что равно 1 321 автобусу.

Цель проекта Bus Lane – создание условий для комфортной поездки пассажиров и предоставление приоритета движению общественного транспорта. По оценкам специалистов, данное нововведение поможет:
– отрегулировать расписание движений;
– снизить количество нарушений по графику;
– повысить дисциплину водителей автобусов;
– повысить безопасность движения;
– увеличить скорость передвижения автобусов на 20%.

Также следует отметить, что право передвижения по выделенной полосе помимо маршрутного общественного транспорта предоставляется экстренным службам с включенными проблесковыми маячками. Контроль над этим соблюдается дорожными полицейскими.

Напомним, проект был внедрен в столице в конце июля.

