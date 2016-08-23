В Астане в честь Дня Конституции пройдет фестиваль моды и еды

Культура
Айнур КЕМБАЕВА
Фото автора
На протяжении двух дней, 27 и 28 августа, с 12 до 20 часов в парке "Арай" будет проходить фестиваль еды и моды Astana Food and Fashion Festival, приуроченный ко Дню Конституции РК, передает Kazpravda.kz.

Astana Food and Fashion Festival зарекомендовал себя как удачный социальный проект с большим потенциалом. Организаторы рассчитывают, что мероприятие за два дня посетят более 10 тыс. человек.

Посетителям представится уникальная возможность попробовать блюда из особого меню от столичных рестораторов, а также будут проходить кулинарные шеф-баттлы и мастер-классы известных шеф-поваров Астаны. В свою очередь гости увидят новые коллекции от отечественных дизайнеров, предметы искусства ручной работы, аксессуары и арт-проекты современных казахстанских художников.

"Это уникальная платформа для отечественных производителей и для столичного ресторанного бизнеса. В преддверии Международной выставки "ЭКСПО-2017" будут торжественно награждены партнеры Recommended by EXPO. Мы также хотим подчеркнуть важность различия стритфуда от фастфуда. Наши участники будут готовить еду здесь же, на фестивале, используя только свежие натуральные продукты", – сказала директор и организатор Astana Food and Fashion Festival Алия Сапарова.

По ее словам, фестиваль продолжает формировать площадку для продвижения казахстанских продуктов, брендов, марок, организовывать полноценный и безопасный семейный досуг, знакомить горожан с новшествами в индустриях еды и моды и приобщать население к здоровому образу жизни.

Территория парка будет разделена на несколько зон, традиционных секций – "Шатыр", "Жеруйык" и "Кок-базар". В них казахстанские предприниматели и представители малого среднего бизнеса будут знакомить и продавать свою продукцию.

Организаторы отметили, что на фестивале будет представлен информационно-ознакомительный сектор от АО "НК "Астана ЭКСПО-2017" со своей развлекательной джазовой программой.

Astana Food and Fashion Festival остается верен принципам социальной ответственности, 10% от взноса участников будут переведены в благотворительные фонды "Ашык Ал ем" и "Дара".

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