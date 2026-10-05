В Астане в честь закрытия летнего сезона пройдет массовый забег

В Астане 10 октября в рамках концепции «Закон и порядок» пройдет массовый забег, посвященный закрытию летнего бегового сезона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Спортивное мероприятие состоится в Триатлон парке. Участникам предстоит преодолеть дистанцию в 6,2 километра. Принять участие в забеге могут граждане старше 16 лет. Количество участников ограничено и составляет 1 800 человек.

Старт забега запланирован на 09:00. Регистрация для участия в мероприятии откроется 8 октября в 09:00. Зарегистрироваться можно на сайте reg.elordasport.kz.

Выдача стартовых номеров будет осуществляться 9 октября с 10:00 до 18:00 в Триатлон парке.

По данным организаторов, в день проведения соревнований, 10 октября, офлайн-регистрация проводиться не будет. К старту допустят только тех участников, которые зарегистрировались заранее.