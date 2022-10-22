В Астане ветераны в преддверии Дня республики продолжили патриотический челлендж

В Астане ветераны столичной «Организации ветеранов», Центра активного долголетия «Ақ кимешек киелім» поздравили общественность с Днем Республики и продолжили патриотический челлендж, сообщает официальный сайт городского акимата.

День Республики – один из важнейших праздников, который спустя много лет вернулся к нашему народу.

В этом году по Указу Главы государства 25 октября вновь отмечается День Республики. В преддверии такого национального праздника в столице Казахстана прошло грандиозное мероприятие. Наши мамы, бабушки и дедушки-ветераны, боровшиеся за независимость, собрались на площади у монумента Байтерек и исполнили Гимн РК под открытым небом, воспевая суверенитет страны, поздравляя народ с Днем Республики.

Поздравительным словом завершила мероприятие председатель «Ақ кимешек – киелім», Заслуженный деятель РК, певица Арайлым Рахымкызы.

Напомним, в Астане стартовал патриотический челлендж, посвященный празднованию Дня Республики.