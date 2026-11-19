Фото организатора

Вечер был посвящён 100-летию со дня рождения основоположницы казахского эстрадного танца, первого балетмейстера ансамбля Деляфруз Кияковой и 75-летию одной из первых танцовщиц коллектива, заслуженного деятеля Казахстана Алтынбуби Омарбековой.

Перед началом концерта зрители посетили фотовыставку в фойе «Қазақ концерта». Экспозиция рассказала об истории ансамбля «Гүлдер» и творческом пути двух выдающихся артисток. Куратором выставки выступила главный балетмейстер ансамбля Анвара Садыкова.

Вечер, посвящённый королевам казахского танца, открылся танцем «Бипыл» в постановке Деляфруз Кияковой. Затем зрителям показали видеоролик о творческом пути балетмейстера, поставившей более 50 танцев на основе хореографических традиций казахского и других народов Востока. В исполнении обновлённого состава ансамбля на сцену вернулись «Қуаныш» и «Қазақ кәдесыйлары» постановки мастера, вошедшие в золотой фонд национальной хореографии.

От имени «Қазақ концерта» поздравили почётную гостью вечера — юбиляра Алтынбуби Омарбекову. Зрителям представили видеоролик о её жизни и творчестве, а также фрагмент фильма «Ангел в тюбетейке».

В программе национальная хореография соседствовала с новыми сценическими постановками и произведениями казахстанских и зарубежных авторов. Зрители впервые увидели танец «Қарлығаш», который главный балетмейстер ансамбля Анвара Садыкова поставила к 120-летию со дня рождения Ахмета Жубанова. Бурными аплодисментами публика встретила и другие номера в исполнении артистов балета — «Малайзийский танец», «Саиди» и «Қорқыт».

В концерте выступили артисты балета ансамбля «Гүлдер», группа G-band, лауреаты Государственной молодёжной премии «Дарын» Алибек Альмадиев и Инкар Айдарханкызы, кавалер ордена «Құрмет» Дидар Абдухалык, а также лауреаты международных конкурсов Акбопе Алибекова, Ербол Тажибаев, Меруерт Желдибаева и Нурмухамед Сатен.