В Астане водитель совершил 555 нарушений на дороге. Штраф составил более 6 млн тенге

Миллионные штрафы накопили 30 водителей на дорогах Астаны. Их разыскивает полиция. Общая сумма штрафов составила 106 858 960 тенге, сообщает Elorda.info
со ссылкой на пресс-службу АО "Астана Innovations".
Самый большой штраф - 6 225 405 тенге - у водителя с одним номерным знаком на два автомобиля марки - Kia Rio и Škoda. Максимальное превышение скорости было зафиксировано на 160 км/ч, а общее количество нарушений у этого автовладельца – 555.
"Файл, рассылаемый по WhatsApp, содержит информацию из рабочей ориентировки для поимки злостных нарушителей правил дорожного движения. С апреля 2018 года департамент полиции города проводит оперативно-профилактические мероприятия "Борышкер", которые помогают разыскивать таких нарушителей и вручать им предписания. В рамках мероприятий на территории Астаны, а также на всех постах "Рубеж" с использованием автоматических систем контроля транспортного потока, электронных планшетов и аппаратно-программного комплекса "Сергек" выявляются должники по административным штрафам. За время проведения оперативно-профилактических мероприятий остановлено почти 800 водителей на неустановленных автомобилях: отсутствующих в базах, с подложными или иностранными номерами и недействительным адресами проживания", - говорится в сообщении пресс-службы.
Также среди "рекордсменов" есть автомашины с российскими и юридическими номерами. В среднем у каждого из автолюбителей в списке около 300 нарушений. Самые распространенные из них - это превышение скорости и въезд на автобусную полосу.
"На сегодняшний день департаментом полиции города проводится отработка нарушителей, которые ездят с подложными или зарубежными номерами и чувствуют себя безнаказанными. Выявление и наказание таких нарушителей позволит реализовать принцип нулевой терпимости к нарушениям ПДД в столице", - отметили в компании.