В Астане впервые прозвучал кюй Данеша Ракышева

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Дана Аменова
корреспондент

Ко Дню Республики в Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой состоялся концерт «Әуелетіп ән салса» заслуженного деятеля Казахстана, исполнителя традиционных песен Нуржана Жанпейісова, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: пресс-служба Казахконцерта

Музыкальный вечер был направлен на популяризацию казахского традиционного песенного искусства и творческого наследия выдающегося певца и композитора Данеша Ракишева.

В рамках концерта впервые в Астане прозвучал кюй Данеша Ракишева «Үш арал». Вниманию зрителей также были представлены другие известные и редко исполняемые произведения композитора. В программе прозвучали песни «Жан-жақтағы бауырлар», «Саясында алманың», «Балжан-ай», «Аққулар, қош болыңдар», «Гүлайым», «Бақытым бол» и «Соға кет». Кроме того, в концертную программу вошли народные песни «Жиырма жеті қыз», «Жан сәулем», «Баянауыл», «Аңшының әні», произведения Асета Найманбаева «Қоңыр қаз» и «Кіші Ардақ», песни Садыкожи Мошанулы «Сағынсаң, қалқа, өзің кел» и «Ахау, айым», а также «Жайқоңыр» Естая Беркинбайулы.

Концерт был направлен на сохранение и популяризацию творческого наследия Данеша Ракишева, раскрытие художественного своеобразия традиционной казахской песни и приобщение новых поколений к национальным музыкальным ценностям.

Вместе с Нуржаном Жанпейисовым на сцене выступили известные исполнители традиционных песен Ерлан Рыскали, Ерболат Шалдыбеков, Клара Толенбаева, Дильназ Жанбырбай, Дария Бекпенбетова, а также кюйши Бауыржан Бекмухамбет. Гармоничное сочетание песни, кюя и национальных мелодий подчеркнуло богатство казахской культуры и преемственность поколений.

Концерт «Әуелетіп ән салса» стал содержательным культурным событием, позволившим зрителям ощутить художественную силу и духовную глубину традиционного искусства. Музыкальный вечер подарил ценителям искусства возможность прикоснуться к богатству и самобытности национальной музыки.

#Казахконцерт #кюй #Данеш Ракышев

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