В Астане впервые прозвучал кюй Данеша Ракышева

Ко Дню Республики в Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой состоялся концерт «Әуелетіп ән салса» заслуженного деятеля Казахстана, исполнителя традиционных песен Нуржана Жанпейісова, сообщает Kazpravda.kz
Музыкальный вечер был направлен на популяризацию казахского традиционного песенного искусства и творческого наследия выдающегося певца и композитора Данеша Ракишева.
В рамках концерта впервые в Астане прозвучал кюй Данеша Ракишева «Үш арал». Вниманию зрителей также были представлены другие известные и редко исполняемые произведения композитора. В программе прозвучали песни «Жан-жақтағы бауырлар», «Саясында алманың», «Балжан-ай», «Аққулар, қош болыңдар», «Гүлайым», «Бақытым бол» и «Соға кет». Кроме того, в концертную программу вошли народные песни «Жиырма жеті қыз», «Жан сәулем», «Баянауыл», «Аңшының әні», произведения Асета Найманбаева «Қоңыр қаз» и «Кіші Ардақ», песни Садыкожи Мошанулы «Сағынсаң, қалқа, өзің кел» и «Ахау, айым», а также «Жайқоңыр» Естая Беркинбайулы.
Концерт был направлен на сохранение и популяризацию творческого наследия Данеша Ракишева, раскрытие художественного своеобразия традиционной казахской песни и приобщение новых поколений к национальным музыкальным ценностям.
Вместе с Нуржаном Жанпейисовым на сцене выступили известные исполнители традиционных песен Ерлан Рыскали, Ерболат Шалдыбеков, Клара Толенбаева, Дильназ Жанбырбай, Дария Бекпенбетова, а также кюйши Бауыржан Бекмухамбет. Гармоничное сочетание песни, кюя и национальных мелодий подчеркнуло богатство казахской культуры и преемственность поколений.
Концерт «Әуелетіп ән салса» стал содержательным культурным событием, позволившим зрителям ощутить художественную силу и духовную глубину традиционного искусства. Музыкальный вечер подарил ценителям искусства возможность прикоснуться к богатству и самобытности национальной музыки.