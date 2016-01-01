В Астане вводится новый проездной билет для общественного транспорта

С 1 января 2016 года в Астане внедряется проездной билет длительного пользования, который действует на городских и пригородных маршрутах, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на ГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны.
Сообщается, что стоимость взрослого месячного проездного билета для городских и пригородных маршрутов (№ 300, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312) составляет – 9 500 тенге.
Стоимость детского месячного проездного билета составляет – 2 000 тенге.
При этом стоимость месячных проездных билетов только для городских маршрутов остается без изменений:
- стоимость взрослого проездного билета сроком на один месяц – 7 500 тенге;
- стоимость взрослого проездного билета на половину месяца – 4 000 тенге;
- цена детского месячного проездного билета – 1 500 тенге.