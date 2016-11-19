В Астане выбрали лучшего дорожного инспектора полиции

Фото пресс-службы МПС ДВД Астаны
Лучшего инспектора ДПП выбрали в Астане в рамках профилактической акции "Неделя безопасности дорожного движения", передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу МПС ДВД Астаны.
Инспекторов оценивали по личным результатам на время и точность выполнения элементов.
По результатам проведенного теоретического экзамена и практического вождения среди инспекторов, участвовавших в конкурсе за звание "Лучший инспектор ДПП", 1-е место занял полицейский 5-й роты ДПС МПС Бектаев А.А., 2-е место – полицейский 4-й роты ДПС МПС Каменов А.Р., 3-е место – полицейский 6-й роты ДПС МПС Лебедев Е.П. Все они были награждены дипломами и ценными призами.
Целью акции "Неделя безопасности дорожного движения" является привлечение внимания к смертности и травматизму на дорогах, к потенциальному риску всех участников дорожного движения. Также это создание мощной общественной поддержки идеям изменения сознания участников дорожного движения в плане взаимоуважения, соблюдение правил безопасности на дороге, повышения водительской культуры и т.д.