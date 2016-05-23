В Астане выделят новые спецполосы для общественного транспорта

В Астане продолжат реализовывать проект по выделению спецполос Bus Lane для общественного транспорта, передает Kazpravda.kz
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Об этом сообщил руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта Астаны" Едиль Сулейменов. По его словам, за неполный год данная практика уже успела зарекомендовать себя с самой лучшей стороны.
"Проект по внедрению спецполос для общественного транспорта уже доказал свою эффективность, поэтому необходимо внедрять его в дальнейшем. Проведенный анализ показал, что благодаря этому уже увеличилось среднее движение подвижного состава общественного транспорта с 12 до 15 процентов. Также есть положительные отзывы от пассажиров, поэтому было принято решение о продолжении внедрения проекта", – сообщил он.
Новые Bus Lane появятся на шоссе Алаш (от ТЦ "Магнум" до ул. Валиханова), на шоссе Коргалжын (от ул. Бейсекова до пр. Туран), по проспекту Женис (от ул. Есенберлина до ул. Кенесары) и по улице Бараева.
Напомним, первые спецполосы были выделены
в столице в июле прошлого года по проспектам Бауыржана Момышулы (от проспекта Абылай-хана до улицы Сарайшык) и Богенбай батыра (от улицы Валиханова до улицы Сарыарка).