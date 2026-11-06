В Астане высадили более миллиона зелёных насаждений

В 2026 году масштабное озеленение охватило все районы столицы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города

Фото: акимат Астаны

Деревья, кустарники и цветы высаживали вдоль улиц, в парках и скверах, на территориях общественных пространств и объектов городской инфраструктуры.

В столице насчитывается более 4 млн зелёных насаждений. Ещё около 14 млн растут на территории «Зелёного пояса». Ежегодно в городе высаживают не менее 1 млн деревьев, кустарников и цветов.

С начала года в Астане высадили более 1 млн зелёных насаждений: весной – порядка 700 тыс., осенью – более 400 тыс. Среди них – ясень, липа, берёза, сосна, гортензия, спирея, шалфей и декоративные злаки.

В районе «Нура» в этом году высадили около 5,5 тыс. деревьев, 75 тыс. кустарников и более 9 тыс. многолетних цветов.

Также в рамках реализаций проектов озеленения, строительства и экологических акций высажено более 500 тыс. зеленых насаждений.