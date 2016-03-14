В Астане за неделю выявлено 7 тысяч нарушений ПДД

За неделю в Астане выявлено около 7 000 нарушений Правил дорожного движения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Местную полицейскую службу Астаны.
"В том числе 62 водителя задержаны за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, 690 водителей привлечены к административной ответственности за управление автомобилем с непристегнутыми ремнями безопасности; совершены около 700 нарушений скоростного режима, оштрафованы более 500 водителей за пользование телефоном, за создание аварийной ситуации –139", – говорится в информации.
За нарушение Правил безопасного перехода проезжей части оштрафованы более 900 пешеходов.
Местная полицейская служба Астаны обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, в особенности на обледенелых участках, соблюдать безопасную дистанцию и строго выполнять предписания дорожных знаков.