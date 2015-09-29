Фото с сайта tobolsk.ru
Столичные полицейские задержали грабителей в медицинских масках, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.
Сообщается, что 21 сентября неизвестные, прикрыв лица медицинскими масками, зашли в магазин. Грабители угрожали расправой продавцу, затем завели его в подсобное помещение, забрали сейф и скрылись с места преступления.
По словам владелицы торговой точки, в украденном железном шкафу находилось около 3 млн тенге и документы.
"Спустя сутки после совершения преступления сотрудники полиции вышли на след подозреваемых. Ими оказались 35-летний и 28-летний жители Северо-Казахстанской области. Известно, что один из грабителей, 35-летний гр. Р., ранее уже привлекался к уголовной ответственности по ст. "разбой" УК РК", – говорится в официальном сообщении.
По информации полицейских, указанные лица успели вскрыть сейф и потратить значительную часть украденных денег.
Задержанные взяты под стражу. Возбуждено уголовное дело, в рамках которой проводятся необходимые следственные действия.