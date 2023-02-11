В Астане задержали вора, который "разувал" припаркованные автомобили

Он подозревается в 10 эпизодах краж.

Фото: Kazpravda.kz

В Астане вор-механик снимал с чужих автомобилей колеса и сдавал их в пункт приема металла, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Так, с автомашины Mersedes Benz были похищены шины с титановым диском. Ущерб составил 150 тысяч тенге. Точно также лишился колес BMW. Всего насчитывается 10 разукомплектованных авто.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен 30-летний житель столицы.

Он выслеживал припаркованные во дворах автомобили. Выбирал те, которые долгое время стояли во дворах жилых домов без движения. Затем под покровом ночи выходил "на дело".

Похищенное сдавал в пункт приема металла и в шиномонтаж.

По всем 10-ти эпизодам подозреваемый дал признательные показания и водворен в ИВС.

Вещественные доказательства изъяты. Ведется досудебное расследование по ст. 188 УК РК “Кража”.