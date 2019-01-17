В Астане задержан напавший с ножом на фельдшера скорой помощи
В Астане задержали подозреваемого в нападении на фельдшера скорой помощи, сообщает 24.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции.
На поимку жителя столицы, который нанес ножевые ранения фельдшеру бригады скорой помощи, у полицейских ушло 2 дня. Сейчас 24-летний мужчина находится под стражей. Уже начато досудебное расследование по 107 статье уголовного кодекса, максимальное наказание которой предусматривает лишение свободы на срок до двух лет. Состояние самого пострадавшего на сегодняшний день стабильно. На стационарном лечении он будет находиться еще 5 дней, после чего его выпишут домой.
"В настоящее время состояние больного расценивается как удовлетворительное. Больной в сознании, контактен, ориентирован, адекватен, выполняет инструкции и самостоятельно перемещается по палате, то есть не нуждается в постороннем уходе. В прогнозе на выздоровление, я думаю, это все благоприятно", - рассказал заведующий отделением экстренной нейрохирургии Юрий Дегтярь.
Как отметил вице-министр здравоохранения Алексей Цой, нападение на сотрудников скорой - не редкость. По его сведениям, за ушедший год только по Астане таких фактов было около 10. Однако это никак не связано с профессиональной деятельностью врачей.
"К сожалению, такие случаи происходят там, где непосредственно люди находятся в общении с населением, не важно, здравоохранение это или другие сферы. Правоохранительные органы свою оценку дадут. И у нас в законодательстве, и в уголовном кодексе, и в КОАП предусмотрены меры", - добавил Цой.
Напомним, 15 января в службу 103 поступил вызов - одной из жительниц Астаны требовалась медицинская помощь. По приезду медики приняли решение госпитализировать женщину, однако ее нетрезвый супруг был против. После словесной перепалки мужчина начал избивать фельдшера сначала руками, а потом взялся за нож. После нескольких ударов сотрудник неотложки потерял сознание. И очнулся уже на больничной койке с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и резаной раной теменной области головы.