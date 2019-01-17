Общество
В Астане задержан напавший с ножом на фельдшера скорой помощи
В Астане задержали подозреваемого в нападении на фельдшера скорой помощи, сообщает 24.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции.

На поимку жителя столицы, который нанес ножевые ранения фельдшеру бригады скорой помощи, у полицейских ушло 2 дня. Сейчас 24-летний мужчина находится под стражей. Уже начато досудебное расследование по 107 статье уголовного кодекса, максимальное наказание которой предусматривает лишение свободы на срок до двух лет. Состояние самого пострадавшего на сегодняшний день стабильно. На стационарном лечении он будет находиться еще 5 дней, после чего его выпишут домой.

"В настоящее время состояние больного расценивается как удовлетворительное. Больной в сознании, контактен, ориентирован, адекватен, выполняет инструкции и самостоятельно перемещается по палате, то есть не нуждается в постороннем уходе. В прогнозе на выздоровление, я думаю, это все благоприятно", - рассказал заведующий отделением экстренной нейрохирургии Юрий Дегтярь.

Как отметил вице-министр здравоохранения Алексей Цой, нападение на сотрудников скорой - не редкость. По его сведениям, за ушедший год только по Астане таких фактов было около 10. Однако это никак не связано с профессиональной деятельностью врачей.

"К сожалению, такие случаи происходят там, где непосредственно люди находятся в общении с населением, не важно, здравоохранение это или другие сферы. Правоохранительные органы свою оценку дадут. И у нас в законодательстве, и в уголовном кодексе, и в КОАП предусмотрены меры", - добавил Цой.

Напомним, 15 января в службу 103 поступил вызов - одной из жительниц Астаны требовалась медицинская помощь. По приезду медики приняли решение госпитализировать женщину, однако ее нетрезвый супруг был против. После словесной перепалки мужчина начал избивать фельдшера сначала руками, а потом взялся за нож. После нескольких ударов сотрудник неотложки потерял сознание. И очнулся уже на больничной койке с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и резаной раной теменной области головы.

Популярное

Все
Президент РК: Казахско-турецкая дружба в будущем будет только крепнуть
Из Капшагая – в Қонаев
«Их воздух – приятный, вода – сладкая...»
ПРОЕКТ: Закон РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Полный текст видеообращения Президента Токаева по поправкам в Конституцию
"Биооружие Билла Гейтса": сотнями тысяч комаров-мутантов пугают казахстанцев в соцсетях
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Школьница повесилась во дворе дома в Алматы
"От страха и шока обмочилась в штаны": девочку не выпускали из темной комнаты в детсаду Нур-Султана
Таинственные нападения на девушек участились во Франции
Трасса между Карагандой и Темиртау, которую еще не сдали, покрывается трещинами
Есть или не есть – вот в чем вопрос
Маулен Ашимбаев – Этот день важен, чтобы не забывать огромную цену
Курс доллара резко упал
Выбирать фото для удостоверения личности и паспорта смогут казахстанцы
Парламент Казахстана принял поправки в закон о республиканском референдуме
Утильсбор в Казахстане: ставки снижены вдвое
Школьницу подозревают в убийстве матери в Актобе
Гуманитарные усилия ООН не в состоянии решить главную задачу в Украине
Токаев объявил выговор казахстанскому послу в Египте
Повышение доходов населения: в Казахстане стартовала подпрограмма "Ауыл аманаты"
Закон Республики Казахстан
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Не все так просто
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
ОСИлим ли?
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Президент поручил акиму Жамбылской области увеличить доходы населения
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области

Читайте также

Общество
Спасшему ребёнка мужчине закроют кредиты и помогут с жильем…
Общество
Спасшего ребенка от падения из окна мужчину наградили в МЧС
Происшествия , Общество , Видеогалерея
В АФМ прокомментировали избиение сотрудника в Шымкенте
Происшествия , Общество , Видеогалерея
Повисшего на балконе 8-го этажа ребенка спас сосед в Нур-Су…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]