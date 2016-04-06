В Астане закроют улицу рядом с ТД "Артем"

В связи с ремонтом по улице Валиханова в Астане участок дороги будет перекрыт, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата.
Средний (текущий) ремонт с частичной заменой ливневой канализации будет проведен по ул. Валиханова – на участке от проспекта Абая до проспекта Богенбай батыра. В связи с этим данный участок улицы с 6 по 15 апреля будет перекрыт частично, а с 16 апреля по 1 мая – полностью закрыт.
На период проведения дорожно-ремонтных работ просьба водителям заранее планировать свой маршрут движения.
Средний (текущий) ремонт с частичной заменой ливневой канализации будет проведен по ул. Валиханова – на участке от проспекта Абая до проспекта Богенбай батыра. В связи с этим данный участок улицы с 6 по 15 апреля будет перекрыт частично, а с 16 апреля по 1 мая – полностью закрыт.
На период проведения дорожно-ремонтных работ просьба водителям заранее планировать свой маршрут движения.