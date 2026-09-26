В Астане запустят шаттл-маршруты к концерту Кайрата Нуртаса

Транспорт,Столица
Дана Аменова
корреспондент

Они будут курсировать в обоих направлениях

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

27 сентября в 19:00 на стадионе «Астана Арена» состоится концерт известного казахстанского исполнителя Кайрата Нуртаса. Для удобства зрителей и снижения транспортной нагрузки в этот день будут организованы специальные шаттл-маршруты, сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой на столичный акимат

Специальные автобусы начнут курсировать с 16:00 и обеспечат доставку пассажиров с четырех точек города до стадиона «Астана Арена», а также обратно после завершения концерта.

Маршруты движения специального транспорта:

— парковка у Столичного цирка;
— парковка у мечети «Хазрет Султан»;
— парковка у спортивного комплекса «Қазақстан» по улице Кажымукана;
— парковка у мечети «Нұр-Сұлтан» (Бас мешіт).

Шаттл-басы будут курсировать в обоих направлениях — до начала концерта и после его завершения.

Запуск дополнительных шаттл-маршрутов позволит снизить транспортную нагрузку в районе стадиона и обеспечит зрителям более комфортные условия для поездки на концерт и обратно.

Также зрители смогут воспользоваться легкорельсовым транспортом «Тарлан Астана», чтобы добраться до места проведения концерта.

#акимат #концерт #Кайрат Нуртас #шаттл-маршруты

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