Полицейские усилили работу по выявлению наркограффити - надписей и изображений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

Фото: акимат Астаны

В столице с начала года зарегистрировано шесть уголовных дел по фактам пропаганды и незаконной рекламы наркотиков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города

По данным полиции, с начала года в столице выявили более 200 фактов нанесения наркограффити. Такие надписи чаще всего появляются на фасадах жилых домов и других объектах.

Работа по выявлению и пресечению фактов незаконного нанесения надписей продолжается на постоянной основе.

В Департаменте полиции напоминают, что распространение рекламы наркотических средств, а также умышленная порча чужого имущества влекут ответственность в соответствии с законодательством.

Столичная полиция призывает жителей не оставаться равнодушными и сообщать о таких фактах по номеру 102.