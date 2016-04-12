В Астане завершается подготовка авиационного технического центра к выставке KADEX 2016

Политика
Фото пресс-службы Минобороны РК
В Астане завершается строительство авиационного технического центра – первого многопрофильного предприятия по ремонту и техническому обслуживанию авиационной техники, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

"Для нашей страны это важный объект, который создан отечественным производителем, нашими инженерами. Стадия строительства идет к завершению, строительно-монтажные работы выполнены на 97%. Мы прикладываем все усилия и думаем, что закончим по плану", – сказал заместитель генерального директора по строительству ТОО "Казахстанская Авиационная Индустрия" Сырымбет Садвакасов.

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Первая демонстрация центра будет представлена на Международной выставке вооружения и военно-технического имущества KADEX 2016. В перспективе центр планирует более широкий охват по техническому обслуживанию воздушных судов.

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"Там будет проводиться техническое обслуживание военных самолетов типа Ан и С-295. В дальнейшем планируем принимать самолеты силовых структур", – отметил начальник отдела воздушных судов транспортной авиации ТОО "Казахстанская Авиационная Индустрия" Кайыржан Кушанбаев.

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Строительством центра занимается ТОО "Казахстанская Авиационная Индустрия" – дочернее предприятие АО "НК "Казинжиниринг".
Общая площадь застройки авиационного центра составляет 62 660 кв. м. На сегодня это единственный центр по техническому обслуживанию, который позволит реализовать возможности не только в интересах Вооруженных сил РК и силовых структур, но и выйти на международный уровень.

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