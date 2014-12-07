В Астане завершилась выставка "Лучший товар Казахстана"

В течение двух дней посетители выставки могли ознакомиться с продукцией высшего качества от лучших отечественных производителей, передает телеканал 24.kz
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Свои изделия здесь представили победители региональных конкурсов.
Отметим, что в этом году впервые на выставке проходили мастер-классы. Предприниматели делились секретами успеха с молодежью.
Как отмечают участники, выставка позволила заявить о себе не только крупным компаниям, но и представителям малого и среднего бизнеса.
"Наше предприятие выпустило продукцию столярного, мебельного, швейного, каллиграфического и металлического цехов. Создав металлический цех, мы планируем выпускать малые архитектурные формы: игровые площадки, уличные тренажеры", – рассказал директор УПП Казахского общества глухих Астаны Нурлан Дукенов.
Конкурс-выставка "Лучший товар Казахстана" проводится с 2001 года, за время существования конкурса в нем приняло участие более 5 тыс. предприятий.