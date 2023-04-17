В Астане завершился чемпионат Азии по борьбе

Мы уже сообщали, как выступили наши борцы греко-римского стиля, которые завоевали одно «золото», два «серебра» и пять бронзовых наград. Далее на ковер вышли наши девушки. Чемпионками первенства континента стали Жамиля Бакбергенова в весовой категории до 72 кг и Эльмира Сыздыкова (до 76 кг). Три «бронзы» в копилку сборной Казахстана принесли Марина Седнева (до 55 кг), Нилуфар Раймова (до 57 кг) и Елена Шалыгина (до 68 кг).

Ну и завершали первенство Азии борцы вольного стиля, которые заняли первое место в командном зачете, опередив команды Монголии и Кыргызстана, ставшие, соответственно, вторыми и третьими. У вольников медали высшей пробы завоевали Азамат Даулетбеков (до 86 кг), Дархан Есенгали (до 74 кг), Болат Сакаев (до 79 кг) и Санжар Досжанов (до 70 кг). «Серебро» турнира у Ризабека Айтмухана (до 92 кг) и Юсупа Батырмурзаева (до 125 кг). Единственную «бронзу» нам принес Рахат Калжан (до 57 кг).

Более подробно о турнире мы расскажем в ближайших номерах газеты.