В Астане завершился четвертый форум сельской молодежи

Общество
Рысбек Жантыкеев

Все высказанные в рамках форума сельской молодежи предложения будут взяты на заметку центральным аппаратом партии, проанализированы.

Лучшие ее представители из числа лидеров молодежных организаций, предпринимателей, госслужащих, блогеров, спортсменов, людей творчества в течение двух дней обменивались мнениями на дискуссионных площадках, участвовали в мастер-классах, состязались в спорте.

Выступая перед участниками форума, председатель Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» Али Бектаев отметил, что самым первым документом, который подписал Президент страны Касым-Жомарт Токаев после его избрания на этот пост, стал Указ о подготовке Концепции развития сельских территорий на 2023–2027 годы. Это свидетельствует о том, что государство в полной мере осознает значимость возрождения села.

Оно – основа нашего государства. На сельских территориях проживает фактически 41 процент населения Казахстана. Аул – это почти половина экономики страны, ее продовольственная безопасность и духовно-нравственная опора.

Ни одно государство в мире не может существовать без села. В развитых европейских странах люди проживают в провинции и ездят на работу в ближние города. Тем самым они остаются сельчанами и не дают опустеть сельским поселениям, обогащают их жизнь культурой, дают импульс для дальнейшего развития. Лучший опыт агломераций приходит и к нам.

По мнению лидера аграрной партии, не стоит верить пессимистическим заявлениям о том, что казахстанский аул угас и ему нет места в современной реальности. Это далеко не так, хотя проблемы существуют. Нам предстоит подтянуть доступность благ цивилизации в глубинке до уровня города.

И это не должно ограничиваться только строительством и ремонтом дорог, считают в партии «Ауыл». Важно, чтобы на селе качество школьного обучения было таким же, как в городе. Сельчанин должен быть обеспечен современной медициной, скоростным Интернетом, чистой питьевой водой и прочими городскими удобствами.

Все высказанные в рамках форума сельской молодежи предложения будут взяты на заметку центральным аппаратом партии, проанализированы.

Нельзя сказать, что в Казахстане ранее не принимались меры поддержки села и агробизнеса. Однако за всю тридцатилетнюю историю независимости впервые ожидается принятие заявленной Главой государства Концепции развития сельских территорий. Ожидается, что это будет масштабный, глубоко продуманный документ, который поможет в корне изменить ситуа­цию на селе.

В настоящее время во многих государствах мира сельское хозяйство переживает бурный рост. Особенность и преимущество Казахстана состоит в том, что он имеет для этого огромные перспективы, возможность произ­водить экологически чистые продукты питания.

В ходе форума многие его участники получили возможность высказаться. В том числе выступил, пожалуй, самый молодой основатель медицинского бизнеса в нашей стране Алмас Мухаметов. Стоит отметить, что он проходил обучение в Италии и Чехии и вернулся на родину. При встрече с автором этих строк Алмас рассказал свою историю.

Родился и вырос он в Талдыкоргане, в семье врачей. Отец и мать были людьми, преданными своей профессии, и всю жизнь честно служили ей, спасая здоровье и жизни людей.

– Поэтому разговоры в доме были только о медицине, – поделился воспоминаниями Алмас. – Запали в душу часто повторяе­мые отцом слова о такой тяжелой и необходимой ежедневной процедуре, как стерилизация медицинских простыней, халатов и инструментария. В то время их просто варили, поскольку другого способа не существовало. Идея осуществления проекта по выпус­ку одноразовых изделий медицинского назначения захватила меня давно, изучать эту тему начинал в студенчестве. Запустить первое производство удалось в Талдыкоргане в 2014 году.

Тогда созданная молодыми людьми компания Pharmoland выпускала всего четыре наименования изделий. Однако стала пятым по счету предприятием соответствующего профиля в Казахстане.

В 2019 году, чтобы расширить производство, компания передислоцировалась в село Алдаберген Ескельдинского района области Жетысу. В настоящее время там выпускают маски медицинские трех- и четырехслойные, шапочки-береты, несколько видов бахил, фартуки операционные, хирургические халаты, дезинфекционные костюмы (они широко применялись в условиях пандемии), операционно-хирургические комп­лекты и другое.

В самые тяжелые для страны месяцы Алмас Мухаметов и его команда смогли выпустить ни много ни мало семь миллионов масок! Пока Pharmoland обходят крупные государственные заказы – они достаются тем, кто уже давно на этом рынке, но верится, что ситуация все же изменится.

В конце концов, кого же поддерживать государству, как не таких патриотов, как Алмас Мухаметов, открывших в сельской местности востребованное производство. Кстати, на нем нашли постоянную работу 50 сельских жителей – факт, говорящий сам за себя.

Среди участников форума был и молодой аким Приреченского сельского округа Целиноградского района Акмолинской области Меирхат Жандильдин. Его кандидатуру на этот пост рекомендовала партия «Ауыл» в 2021 году, и она была поддержана сельчанами.

Своей главной задачей молодой сельский глава считает решение проблем водоснабжения, восстановление Дома культуры и другие актуальные вопросы вверенного ему округа.

С трибуны форума прозвучали различные идеи. К примеру, выдвинута инициатива по временному обмену города и села педагогами.

Для первых это возможность узнать реалии сельского образования, приумножить опыт. Для вторых – шанс повысить свой уровень в стенах городской школы. Еще есть идея по переселению фермеров из регионов, страдающих от нехватки пастбищ, кормовой базы для скота, в области, где сельские территории остаются малозаселенными.

Форум сельской молодежи подтвердил, что у казахстанского села есть перспективы и возможности для развития.

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