Фото: Федерация конного спорта Казахстана

В столичном конно-спортивном комплексе "Аргымак" состоялся финал Евразийской лиги Кубка мира по конкуру FEI, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

На главном маршруте с высотой препятствий 155 см второе место занял представитель Казахстана Олег Соколенко, выступавший на лошади Cinderella. Победителем стал Бекзод Курбанов из Узбекистана (Matts V.G.), третье место заняла Ксения Хайрулина (Gentleman De Beaulieu).

Ещё одну награду Казахстану принёс Аян Гани. На маршруте с высотой препятствий 135 см он занял второе место на лошади Quattro VDB. Победу одержал Ринат Галимов из Кыргызстана (Enrique PKZ), тройку призёров замкнул Бекзод Курбанов из Узбекистана (Santos Hipica).

Почётным гостем соревнований стал президент Международной федерации конного спорта (FEI), член Международного олимпийского комитета Ингмар Де Вос. Он высоко оценил уровень организации турнира и отметил перспективы развития конного спорта в Казахстане.

"Соревнования прошли в напряжённой борьбе, уровень конкуренции был высоким. Я считаю, что у Казахстана и всего региона большой потенциал. Здесь уже есть необходимая инфраструктура, хорошие лошади и сильные всадники. У страны есть все возможности для дальнейшего развития конного спорта и укрепления своих позиций в евразийском регионе. Уверен, что у крупных международных турниров в Казахстане большое будущее. Я действительно впечатлён и хочу поздравить спортсменов и Федерацию с отличной работой", – отметил Ингмар Де Вос.

Президент Федерации конного спорта Казахстана Рустам Баялиев, в свою очередь, подвёл итоги международного сезона и рассказал о планах по проведению новых соревнований в стране.

"Финал Евразийской лиги Кубка мира по конкуру - это одно из самых престижных соревнований в регионе. В этом году наша страна на высоком уровне провела три этапа Кубка мира, а теперь приняла и решающий старт сезона. Нынешний ноябрь стал очень плодотворным для нашей Федерации. Мы успешно провели три важных республиканских соревнования: первенство страны по конкуру среди юношей и юниоров, а также чемпионат Казахстана по конкуру среди взрослых и по паралимпийской выездке. Хочу отметить, что у нас подрастает новое поколение талантливых спортсменов, способных конкурировать на мировом уровне. Казахстанские всадники в последнее время уверенно заявляют о себе на международной арене и активно участвуют в крупнейших турнирах. Также добавлю, что мы подали официальную заявку на проведение в следующем году в рамках этапа Кубка мира специального квалификационного турнира, на котором будут разыгрываться квоты на Олимпийские игры", – сообщил Рустам Баялиев.

Добавим, что турнир, проходящий при поддержке FEI и Евразийской ассоциации конного спорта, имеет важное значение в рамках подготовки к Евразийским играм, которые состоятся в 2027 году в Москве (Россия).