Мероприятие объединило ведущие балетные школы, известных деятелей искусства и молодых исполнителей из разных стран

Фото: МКИ РК

В Астане прошёл IV Международный фестиваль профессиональных хореографических учебных заведений «Temps lié», организованный Казахской национальной академией хореографии в рамках празднования её 10-летия, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

В первый день фестиваля на сцене театра Astana Ballet представили балет «Роман бутона розы и мотылька», задуманный Мариусом Петипа в начале XX века. Постановка была воссоздана по инициативе художественного руководителя Академии Алтынай Асылмуратовой при участии хореографа Василия Медведева. В спектакле приняли участие около 130 обучающихся Академии.

Программа второго дня включала пресс-конференцию с участием международных гостей и гала-концерт, объединивший представителей хореографических учебных заведений Казахстана, Китая, России, Бразилии, Венгрии, Узбекистана, Монголии и Кыргызстана. Молодые артисты представили классические, национальные и современные танцевальные постановки.

Завершился фестиваль гала-концертом «Созвездие выпускников Академии», посвящённым 10-летию учебного заведения. На сцене выступили выпускники разных лет, сегодня работающие в театрах «Астана Опера», Astana Ballet и ансамбле «Гүлдер».

В программу заключительного вечера вошли фрагменты известных классических балетов «Щелкунчик», «Жизель», «Дон Кихот», «Кармен», а также национальные и современные хореографические постановки.

Фестиваль стал площадкой для обмена профессиональным опытом, укрепления международных творческих связей и поддержки молодых исполнителей, способствуя дальнейшему развитию казахстанского хореографического искусства, отметили в министерстве.