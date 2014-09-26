В Астрахани пройдет Форум деловых кругов прикаспийских государств
Марат Манаспаев
Об этом сообщается в пресс-релизе администрации губернатора Астраханской области, передает Лента.ру.
В мероприятиях форума примут участие руководители бизнеса и власти из Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана.
На форуме будут обсуждаться такие темы, как "Промышленность, топливо и
энергетика", "Финансы и инвестиции", "Транспорт, инфраструктура и
строительство", "Сотрудничество бизнеса в социальной сфере". Участники
форума подготовят предложения по перспективным аспектам развития
бизнес-сотрудничества прикаспийских стран.
На четвертый саммит Прикаспийских государств в Астрахань 29 сентября
приедут главы пяти государств. Основной целью мероприятия будет
определение статуса Каспия и международного взаимодействия на
прикаспийской территории.
Ранее президент России Владимир Путин заявил,
что Москва выступает против раздела Каспия на сектора.
Предыдущий саммит Прикаспийских государств прошел в 2010 году в Баку.
Сейчас правовой статус прикаспийских государств в разграничении
водных ресурсов и дна регулируется договорами от 1921 и 1940 годов.