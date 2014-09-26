В мире
В Астрахани пройдет Форум деловых кругов прикаспийских государств
Марат Манаспаев
Об этом сообщается в пресс-релизе администрации губернатора Астраханской области, передает Лента.ру.

В мероприятиях форума примут участие руководители бизнеса и власти из Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана.

На форуме будут обсуждаться такие темы, как "Промышленность, топливо и энергетика", "Финансы и инвестиции", "Транспорт, инфраструктура и строительство", "Сотрудничество бизнеса в социальной сфере". Участники форума подготовят предложения по перспективным аспектам развития бизнес-сотрудничества прикаспийских стран.

На четвертый саммит Прикаспийских государств в Астрахань 29 сентября приедут главы пяти государств. Основной целью мероприятия будет определение статуса Каспия и международного взаимодействия на прикаспийской территории.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва выступает против раздела Каспия на сектора.

Предыдущий саммит Прикаспийских государств прошел в 2010 году в Баку. Сейчас правовой статус прикаспийских государств в разграничении водных ресурсов и дна регулируется договорами от 1921 и 1940 годов.

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