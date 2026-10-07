В «Aтамекене» объявили о съезде Нацпалаты в ноябре

Экономика

Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» сообщила, что Президиум НПП РК принял решение о созыве Съезда НПП РК, передает Kazpravda.kz

Фото: НПП «Атамекен»

Съезд НПП РК состоится 25 ноября в 10:00 (регистрация с 09:00 до 10:00) в Конгресс центре (г. Астана, ул. Г. Алиева, 12).

Проект повестки дня:

1. Об утверждении ежегодного отчета об итогах деятельности Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» за 2025-2026 годы, подлежащего опубликованию в средствах массовой информации.

2. О некоторых вопросах состава Президиума Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен».

3. Об утверждении годового отчета Ревизионной комиссии Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» за 2025 год.

4. О некоторых вопросах состава Ревизионной комиссии Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен».

5.   Разное:

5.1. О внесении изменений и дополнений в Устав Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен».

Материалы по вопросам повестки дня будут направлены в адрес участников Съезда дополнительно до даты проведения Съезда посредством электронной связи.

В случае изменения даты, времени, формата и места проведения Съезда НПП РК, а также предлагаемой повестки дня, соответствующая информация будет размещена на Интернет ресурсе НПП РК.

Телефоны для справок: +7(7172) 91-93-90, 1432.


 

#Атамекен #НПП #созыв #съезд

Популярное

Все
Путепровод избавил водителей от ожидания
Лидер оступился, борьба обострилась
Хранят традиции и верность долгу
Цель – замещение импорта
Страда выходит на финишную прямую
Тик и Так переехали в Семей
Говорить с подростками о важном
Игрок месяца – Дмитрий Попко
Объединяя науку и технологии
Новоселья на селе
Осенний праздник пастилы
Языки пламени и хохолок какаду
Мировые звезды в Астане
Когда поддержка становится возможностью
Когда хирург получает третью руку
Начало будущего леса
Правовой караван
Искусственный интеллект не должен быть самоцелью
В Казахстане доля ВИЭ с начала года выросла до 8,5%
Совместная работа на благо страны и народа
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
Satbayev University запускает программу двойных дипломов с топовыми немецкими университетами
Президент Казахстана и Канцлер Германии ответили на вопросы журналистов
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
Умерла казахстанская журналистка Индира Жылкайдарова
Серебряное трио Казахстана
Возрождая традиции читающих наций
Президент выступил на международном форуме AI & Digital Bridge-2026
Депутат предложил меры по поддержке магазинов у дома
От новых дорог до цифровых маршрутов
Стала известна дата концерта Шакиры в Бишкеке
Зерновая отдача превысила прогнозы
Тайник под обшивкой
Токаев освободил от должностей трех представителей руководства Минобороны
1 октября стартовало раннее финансирование аграриев к посевной-2027
Серебряный тандем Сметова и Абужакыновой
Инвестиции в инфраструктуру
Серебряная высота Кристины Овчинниковой
Кубинский голос казахской песни
Глобальные вызовы и поиск решений
Девятиэтажка пойдет под снос
Ученые вывели новый отечественный сорт картофеля
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Цена гостеприимства: как туристические налоги меняют индустрию путешествий
Архитектура за пределами Земли: чем занимается казахстанка в Нью-Йорке
Время белых полей
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Astana Musical открыл юбилейный сезон репертуарным мюзиклом
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Новый облик старого вокзала
Неустойчивая погода прогнозируется в Казахстане 15–17 сентября
Исполнение поручений Президента: новые объекты открылись в регионах Казахстана
В Казахстане усилили требования к организациям по соцуслугам
В Казахстане усилили требования к центрам техосмотра и пассажирским перевозкам

Читайте также

$155 млрд инвестиций за семь лет: инвестиционный потенциал …
Экономический эффект станет главным критерием одобрения циф…
Казахстан и Узбекистан наращивают торгово-экономическое сот…
Доходы бизнеса на упрощенном режиме заметно выросли в Казах…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]