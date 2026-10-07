В «Aтамекене» объявили о съезде Нацпалаты в ноябре

Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» сообщила, что Президиум НПП РК принял решение о созыве Съезда НПП РК, передает Kazpravda.kz

Фото: НПП «Атамекен»

Съезд НПП РК состоится 25 ноября в 10:00 (регистрация с 09:00 до 10:00) в Конгресс центре (г. Астана, ул. Г. Алиева, 12).

Проект повестки дня:

1. Об утверждении ежегодного отчета об итогах деятельности Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» за 2025-2026 годы, подлежащего опубликованию в средствах массовой информации.

2. О некоторых вопросах состава Президиума Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен».

3. Об утверждении годового отчета Ревизионной комиссии Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» за 2025 год.

4. О некоторых вопросах состава Ревизионной комиссии Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен».

5. Разное:

5.1. О внесении изменений и дополнений в Устав Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен».

Материалы по вопросам повестки дня будут направлены в адрес участников Съезда дополнительно до даты проведения Съезда посредством электронной связи.

В случае изменения даты, времени, формата и места проведения Съезда НПП РК, а также предлагаемой повестки дня, соответствующая информация будет размещена на Интернет ресурсе НПП РК.

Телефоны для справок: +7(7172) 91-93-90, 1432.



