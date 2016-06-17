В Атбасаре спасатели сняли с головы ребенка котелок
Спасатели сняли с головы ребенка котелок, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области.
"16 июня в специализированную пожарную часть Атбасара поступило телефонное сообщение от медсестры приемного покоя Атбасарской ЦРБ о том, что в приемный покой поступил мальчик 2010 года рождения с одетым на голову котелком без дна, которому требуется оказать помощь в снятии котелка", – говорится в сообщении.
По прибытии на место вызова установлено, что 6-летний мальчик играл во дворе дома и надел на голову котелок без дна, и родители не смогли самостоятельно его снять. Для разрезания тела котелка были применены гидравлические ножницы "Холматро". Предварительно кромка котелка была облеплена лентой, и фрагмент за фрагментом была удалена часть котелка, после чего котелок был снят с головы мальчика. Мальчик не пострадал. Родители выразили благодарность за оказанную помощь.