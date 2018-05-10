В Атлантике зафиксировали катастрофическую аномалию

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Фото из открытых источников
Специалисты Управления океанических и атмосферных исследований США и Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории зафиксировали аномальный рост силы атлантических ураганов. Согласно выводам исследователей, основной причиной стал естественный климатический цикл, называемый североатлантической осцилляцией. Вероятно, глобальное потепление также вносит свой вклад, делая силу штормов непредсказуемой, сообщает Lenta.ru со ссылкой на сайте EurekAlert!.    

При быстром росте интенсивности циклона его скорость увеличивается на 36 километров в час за сутки. В 2017 году это наблюдалось у таких ураганов, как "Харви", "Ирма", "Хосе" и "Мария".

Исследователи проанализировали спутниковые данные о силе штормов за последние 30 лет и обнаружили, что средний прирост скорости ветра у ураганов в настоящее время на 21 километр в час больше, чем в прошлом. Каждое десятилетие эта характеристика повышалась на семь километров в час.

На скорость ветра влияют различные факторы, включая температуру у поверхности моря, влажность, направление и скорость роста, а также содержание тепла в приповерхностном слое океана.

Североатлантическая осцилляция, впервые обнаруженная в 2001 году, главным образом влияет на температуру поверхности моря, делая ее непостоянной в течение десятилетий. Сейчас это явление наблюдается в центральной и восточной части Атлантики. Ученые допускают, что оно может испытывать на себе воздействие глобального потепления.

Тропический ураган "Харви" вызвал катастрофические наводнения в Техасе в 2017 году и стал сильнейшим после урагана "Катрина" в 2005 году. В результате стихийного бедствия погибли 83 человека, а общий ущерб составил 70 миллиардов долларов.

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